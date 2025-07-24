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"أوبن إيه.آي" تستعد لإطلاق جي.بي.تي-5!

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 24 - يوليو - 2025 9:17 مساءً
OpenAI (أوبن إيه.آي) - رويترز

OpenAI (أوبن إيه.آي) - رويترز

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أفاد موقع “ذا فيرغ”، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة بأن شركة أوبن إيه.آي الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تعتزم إطلاق نموذج (جي.بي.تي-5) في وقت مبكر من أغسطس آب.

وسيتم إصدار النموذج الجديد، الذي كان من المتوقع إطلاقه هذا الصيف، بوصفه نظام ذكاء اصطناعي يتضمن نماذج متميزة ويمكنه أداء وظائف مختلفة على العكس من نموذج الذكاء الاصطناعي المنفرد.

ولم ترد أوبن إيه.آي بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وقال سام ألتمان الرئيس التنفيذي للشركة الناشئة المدعومة من مايكروسوفت في فبراير شباط إن نظام جي.بي.تي-5 سيضم نموذج (أو3) إلى جانب تكنولوجيا أخرى.

وتهدف الشركة الناشئة في نهاية المطاف إلى دمج نماذج السلسلة (أو) وسلسلة (جي.بي.تي) وسط تطلعها إلى إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي يمكنها الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة والتعامل مع مجموعة متنوعة من المهام.

وذكر التقرير “في حين يبدو من المرجح إطلاق جي.بي.تي-5 لأول مرة في أوائل أغسطس آب، فإن تواريخ الإصدار المخطط لها من أوبن.إيه.آي غالبا ما تتغير للاستجابة لتحديات التطوير، أو مشاكل سعة الخوادم، أو حتى إعلانات نماذج الذكاء الاصطناعي المنافسة وتسريباتها”.

    المصدر :
  • رويترز

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