أوبن إيه.آي تطلق متصفح تشات جي.بي.تي "أطلس" المزود بخدمات الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة أوبن إيه.آي، اليوم الثلاثاء، متصفح أطلس تشات جي.بي.تي، وهو متصفح يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدور حول روبوت الدردشة الشهير الخاص بها، بهدف الحد من هيمنة جوجل كروم على السوق.

ونزل سهم شركة ألفابت، المالكة لمتصفح كروم، 2.6 بالمئة في تعاملات ما بعد الظهيرة.

ويوفر أطلس تشات جي.بي.تي للمستخدمين ميزة فتح شريط جانبي لبرنامج تشات جي.بي.تي في أي نافذة لتلخيص المحتوى أو مقارنة المنتجات أو تحليل البيانات من أي موقع. ويتفاعل تشات جي.بي.تي مع المواقع للمستخدمين، الذين يمكنهم استخدامه لتنفيذ كل المهام ومنها البحث والتسوق.

والمتصفح متاح حاليا على أجهزة أبل ماك على مستوى العالم. وسيجري إصداره قريبا على أنظمة ويندوز وآي.أو.أس وأندرويد.