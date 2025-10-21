الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوبن إيه.آي تطلق متصفح تشات جي.بي.تي "أطلس" المزود بخدمات الذكاء الاصطناعي

منذ ساعتين
OpenAI (أوبن إيه.آي) - رويترز

OpenAI (أوبن إيه.آي) - رويترز

A A A
طباعة المقال

أطلقت شركة أوبن إيه.آي، اليوم الثلاثاء، متصفح أطلس تشات جي.بي.تي، وهو متصفح يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدور حول روبوت الدردشة الشهير الخاص بها، بهدف الحد من هيمنة جوجل كروم على السوق.

ونزل سهم شركة ألفابت، المالكة لمتصفح كروم، 2.6 بالمئة في تعاملات ما بعد الظهيرة.

ويوفر أطلس تشات جي.بي.تي للمستخدمين ميزة فتح شريط جانبي لبرنامج تشات جي.بي.تي في أي نافذة لتلخيص المحتوى أو مقارنة المنتجات أو تحليل البيانات من أي موقع. ويتفاعل تشات جي.بي.تي مع المواقع للمستخدمين، الذين يمكنهم استخدامه لتنفيذ كل المهام ومنها البحث والتسوق.

والمتصفح متاح حاليا على أجهزة أبل ماك على مستوى العالم. وسيجري إصداره قريبا على أنظمة ويندوز وآي.أو.أس وأندرويد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي والبشر - تعبيرية
مذيعة افتراضية تقدم وثائقياً بالتلفزيون البريطاني
شركة روبلوكس
المدعي العام في فلوريدا يستدعي شركة روبلوكس بشأن سلامة الأطفال
شعار شركة أبل
القيمة السوقية لأبل تقترب من 4 تريليونات دولار

الأكثر قراءة

انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني
انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
لبنان على فوهة البركان.. التسوية تتأرجح بين إنذار واشنطن ومعاندة المحور!