أوبو تخطط لغزو العالم بهاتف جديد.. إليكم التفاصيل

تخطط شركة الهواتف الصينية أوبو إلى سد الفجوة التي خلفتها هواوي في سوق الهواتف الذكية خاصة في أوروبا بشكل متزايد.

وتعتبر الشركة أن الإصدار الجديد من هاتفهاOppo Find X5 Pro سيلعب دورا رائدا في هذا الأمر، حيث يصل سعر الهاتف لنحو 1150 دولار، وسيتم طرحه خلال هذا الشهر.

مواصفات الهاتف

ويأتي Oppo Find X5 Pro بشاشة من نوع AMOLED قائمة على LTPO بحجم 6.7 إنشات مع حواف جانبية مستديرة. وتدعم اللوحة 10 بت HDR وتوفر معدل تحديث ديناميكي يصل إلى 120 هرتز بحسب موقع AIT التقني.

وتبلغ دقة اللوحة 3216×1440 بكسل ويوجد غطاء للشاشة مصنوع من زجاج Corning Gorilla Victus. كما يوجد قارئ بصمات الأصابع المدمج أسفل الشاشة.

ويعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 بتردد أقصى يصل إلى 3.0 جيجاهرتز مع مزيج من نوى Cortex-X2 و Cortex-A710 و Cortex-A510 ومودم 5G مدمج ودعم WiFi 6E و Bluetooth 5.2 و NFC.

ويبلغ حجم ذاكرة الوصول العشوائي في نموذج أوبو 12 جيجابايت وتستخدم ذاكرة LPDDR5X. ولا توجد أيضًا خيارات كثيرة لذاكرة الفلاش الداخلية في أوروبا. ويبلغ حجم ذاكرة UFS 3.1 دائمًا 256 جيجابايت ولا يمكن توسيعها.

كاميرات الهاتف

وتمثل الكاميرات محور التركيز الرئيسي لهاتف Oppo Find X5 Pro 5G. وتم تطوير نظام الكاميرا بالتعاون مع متخصص الكاميرا السويدي Hasselblad ويستخدم جهازي استشعار متقدمين Sony IMX766. ويتم استخدام أحد المستشعرات للكاميرا الرئيسية، التي تتمتع بمجال رؤية بعرض 80 درجة وفتحة عدسة F/1.7.

ويستخدم المستشعر الثاني من المستشعرين بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية مع فتحة قصوى بحجم F/2.2.

بالإضافة إلى ذلك توجد كاميرا تكبير بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.4. وبفضل الكاميرا المقربة، يجب أن يكون التكبير 5x كحد أقصى عبر التقريب الهجين ممكنًا.

ويمكن تكبير 20x كحد أقصى عبر التقريب الرقمي. ويبدو أن مستشعري IMX766 الاثنين على الأقل يحتويان على مثبت صورة بصري.

مميزات إضافية

ويتم التركيز بواسطة ما يسمى All Pixel PDAF المتعدد الاتجاهات، نتيجة لذلك لا يوجد تركيز تلقائي يعتمد على الليزر أو نظام ToF هنا.

ومع ذلك، فإن الجزء الخلفي يشير إلى أن مستشعر اللون قد تم دمجه هنا أيضًا. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك عبارة توضح أن الهاتف مدعوم من MariSilicon.

ويوضح ذلك أن أوبو تدمج MariSilicon X Imaging NPU المطوَّر حديثًا، أي وحدة حوسبة داعمة يمكن بواسطتها تحقيق وظائف الصورة بدعم من الذكاء الاصطناعي.

وتنص شركة أوبو على إمكانية تسجيل الفيديو بدقة 4K UHD وما يصل إلى 60 إطارًا في الثانية. ويوفر نظام الكاميرا تأثيرات متنوعة ومساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الوضع الليلي الخاص.

وتستخدم الكاميرا الأمامية مستشعر Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.4 ومجال رؤية بعرض 90 درجة.

ويحتوي هاتف Find X5 Pro على بطارية بحجم 5000 ميلي أمبير، التي يمكن شحنها بسرعة وتوصيلها لاسلكيًا عبر الشحن اللاسلكي وعبر مصدر طاقة جديد بقدرة 80 واط.

ويحصل الجهاز أيضًا على شهادة IP68 باعتباره مقاومًا للماء والغبار وموجود في غلاف مصنوع من الألمنيوم والزجاج.

ويحتوي هاتف Find X5 Pro على مكبري صوت ستيريو ويدعم الصوت المحيطي بفضل تقنية Dolby Atmos. ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة المستخدم ColorOS 12.1. كما من المقرر إطلاق Find X5 Pro في ألمانيا في الأسابيع القليلة المقبلة.