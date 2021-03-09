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أوبو تزيح هواوي من عرش الهواتف الذكية لأول مرة

9 - مارس - 2021
شركة أوبو الصينية

شركة أوبو الصينية

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تمكنت شركة “أوبو” الصينية للمرة الأولى في تاريخها ، من التفوق على منافستها “هواوي” في مبيعات الهواتف الذكية.

وتقول شركة أبحاث السوق Counterpoint Research: إن شركة أوبو Oppo تمكنت من الاستحواذ على 21 في المئة من أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم في شهر يناير، تلتها فيفو بنسبة 20 في المئة، ومن ثم هواوي وأبل وشاومي بنسبة 16 في المئة لكل منها.

وارتفعت مبيعات Oppo وفق موقع aitnews ،بنسبة 26 في المئة على أساس سنوي، وزادت بنسبة 33 في المئة عن الشهر السابق.

وتمكنت “أوبو” بنجاح من تغيير موضع خطوط منتجاتها في 2020، وقد ساعد تغيير العلامة التجارية لسلسلة Reno وإطلاق جهاز أكثر قدرة بسعر أقل من سابقه، الشركة على الاستحواذ على الشريحة المتميزة ذات الأسعار المعقولة.

وبحسب شركة الأبحاث، زادت “هواوي” من تركيزها على السوق المتميز بسبب نقص المكونات الناجم عن العقوبات الأمريكية.

يشار إلى أن هذه الأرقام هي لشهر واحد فقط، لكن شركة أبحاث السوق Counterpoint Research تتوقع أن تستمر حصة هواوي السوقية في الانخفاض طوال 2021.

وأدى بيع هواوي لعلامتها التجارية هونر – بسبب العقوبات – إلى خفض حصتها في السوق بشكل أكبر، مع اعتبار هونر الآن منافسًا.

وتركز OPPO في عام 2021 على توسيع حصتها في السوق الصينية، إلى جانب السوق الأوروبية، بينما تواصل التركيز في الأسواق الناشئة، مثل: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، على المنتجات المنخفضة إلى المتوسطة.

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