أوبو تطلق هاتفها الذكي A78 الجديد

أطلقت شركة أوبو هاتفها الذكي A78 الجديد من الفئة منخفضة التكلفة، والذي يزخر بالعديد من التجهيزات المتطورة مثل كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وشاشة AMOLED ومعالج كوالكوم Snapdragon-SoC.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي على شاشة AMOLED قياس 43ر6 بوصة وبدقة وضوح 2400 x 1080 بيكسل (FHD+) وبمعدل تنشيط صورة يصل إلى 90 هرتز، ويصل الحد الأقصى لمعدل أخذ العينات اللمسي إلى 180 هرتز وتبلغ درجة السطوع 430 نيت.

وينبض بداخل الهاتف الذكي الجديد معالج كوالكوم 4G-SoC Snapdragon 680 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت مع بطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة مع دعم وظيفة الشحن السريع SuperVooc بقدرة 67 وات.

وقامت الشركة الصينية بدمج مستشعر بصمة الأصابع في الشاشة مع تجهيز الهاتف الذكي A78 الجديد باثنين من سماعات ستريو ومقبس 5ر3 ملم ودعم تقنية البلوتوث 5.0 وتقنية اتصالات المجال القريب NFC.

وتظهر الكاميرا الرئيسية المزدوجة على الجانب الخلفي للهاتف الذكي وتعمل بدقة 50 ميجابيكسل ويعمل مستشعر البوكيه بدقة 2 ميجابيكسل، ويمكن استعمال الكاميرا الأمامية لالتقاط الصور وتسجيل الفيديو بدقة 8 ميجابيكسل.