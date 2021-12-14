أوبو تفاجئ عشاق لعبة League of Legends

كشفت شركة أوبو عن الإصدار الخاص League of Legends Limited Edition من هاتفها الذكي Reno7 Pro الجديد.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يمتاز بتصميم أنيق ويأتي في عبوة تغليف على شكل صاروخ مع إجراء العديد من التعديلات في الهاردوير والبرامج.

ويقتصر إنتاج الإصدار الخاص الجديد على 10 آلاف نسخة فقط، ويمتاز المظهر الخارجي بلمسات باللون الوردي والأزرق، ويظهر على الجانب الخلفي حرف “L” إشارة إلى اسم الإصدار League of Legends، علاوة على طباعة اسم اللعبة على جانب الهاتف الذكي.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت شركة أوبو بتعديل البرامج؛ حيث يتناعم الإصدار المحدود مع سمات League of Legends الخاصة، علاوة على مواءمة نظام الألوان وأيقونات التطبيقات وأصوات النظام بما يتماشى مع اللعبة الشهيرة.

وعلى صعيد الجوانب التقنية يعتمد الإصدار المحدود Reno7 Pro League of Legends Limited Edition على شاشة AMOLED قياس 6.55 بوصة تعمل بدقة الوضوح 1080+ وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز.

وينبض بداخله معالج ميديا تيك Dimensity 1200 مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى بطارية سعة 4500 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها بقدرة تصل إلى 65 وات.