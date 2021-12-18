أوبو تكشف عن “أسطورة” هواتفها Oppo Find N

أعلنت شركة أوبو العالمية، رسميا، عن أول هاتف قابل للطي من إنتاجها، تحت اسم Oppo Find N.

وجاء ذلك ضمن اليوم الثاني من ملتقى Oppo Inno Day 2021 السنوي، والذي كشفت خلاله الشركة الصينية أيضا، بجانب أول هواتفها القابلة للطي، عن نموذج أولي لهاتف بكاميرا قابلة للسحب، ونظارات الواقع المساعد Air Glass، ورقائق ذاتية التطوير للهواتف الذكية MariSilicon X.

مواصفات Oppo Find N

وفقا لموقع “gsmarena” التقني، يأتي هاتف أوبو الجديد بتصميم قابل للطي داخليا، مع مفصلة قابلة للتعديل وشاشة داخلية مرنة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 7.1 بوصة، وبدقة 1792 × 1920 بكسل، تدعم معدل تحديث عالي يبلغ 120 هرتز، وتدعم HDR10+.

وبالإضافة إلى ذلك، يضم هاتف Oppo Find N، شاشة خارجية من نوع AMOLED، بقياس 5.49 بوصة، مزودة بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus، تبلغ دقتها 1972 × 988 بكسل، تدعم معدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتز.

وصممت أوبو هاتف Find N، بشاشة داخلية تبلغ نسبة أبعادها 8.4: 9 عند فتحها كجهاز لوحي، مما يجعلها أصغر حجما من هاتف سامسونج Galaxy Z Fold3، وأقرب قليلا لحجم شاشة هواوي Mate X.

شاشة عرض مختلفة

يستخدم هاتف Find N، شاشة عرض مخصصة ذات 12 طبقة من زجاج Flexion Ultra Thing مما يجعلها أكثر مرونة وأنحف بكثير من الشاشات التي تستخدمها الهواتف المنافسة.

وتحتوي الطبقة الرئيسية لشاشة AMOLED بهاتف Find N، على تقنية LTPO، والتي يمكنها ضبط معدل التحديث بين 1 هرتز و120 هرتز لمطابقة المحتوى الذي يتم عرضه على الشاشة، بينما يمكن أن يصل معدل أخذ العينات باللمس إلى 1000 هرتز.

مفصلة أوبو Find N

وزودت أوبو هاتف Find N، بمفصلة مرنة جديدة عبارة عن قطعة معقدة من آلية الساعة بها 136 مكونا، لكنها توفير مزايا مهمة للغاية، من بينها أنه يمكن طي الشاشة على شكل دمعة عند إغلاق الجهاز، مما يجعل التجعد أقل وضوحا بنسبة 80%.

وتفتخر أوبو بمفصلة هاتف Find N، والتي تعمل على إزالة الفارق الواضح بين الشاشة عند طيها إلى نصفين وإغلاق الهاتف، وهي ميزة لا توفرها الهواتف القابلة للطي الرائدة حاليا بالسوق.

أبرز مزايا أوبو Find N

من أبرز المزايا التي يقدمها هاتف أوبو Find N، ما يطلق عليه اسم وضع FlexForm، والذي يتيح لمالك الجهاز بشكل أساسي من تقسيم الشاشة الداخلية إلى نصفين من الجزء الخاص بالمفصلة واستخدامها كشاشتين منفصلتين في الوقت نفسه.

ويمكن للمفصلة تثبيت نصفي شاشة Find N في أي زاوية بين 50 درجة و120 درجة، مما يسمح للهاتف بالعمل كحامل ثلاثي القوائم خاص به لمكالمات الفيديو الطويلة أو التصوير الفوتوغرافي بفاصل زمني.

وكما قامت أوبو بتمكين ميزة التمرير بإصبعين لأسفل الذي يقسم الشاشة أو يمكن للأشخاص استخدام أربعة أصابع لتحويل تطبيق يعرض بملء الشاشة إلى نافذة عائمة، وكما تتيح استخدام تطبيق على الشاشة الخارجية ونقله إلى الشاشة الداخلية أو العكس بطريقة سلسة.

كاميرات Oppo Find N

ويقدم هاتف أوبو الجديد Oppo Find N، ما مجموعة 5 كاميرات، الإعداد الخلفي الثلاثي يتميز بمستشعر IMX766 من سوني بدقة 50 ميجابكسل، متصل بمستشعر فائق العرض بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo Find N، على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 33 واط، مع دعم للشحن اللاسلكي AirVOOC بقدرة 15 واط.

ويعمل هاتف أوبو Oppo Find N، بواسطة معالج شركة كوالكوم الأقوى Snapdragon 888، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

سعر Oppo Find N

سيتوفر هاتف أوبو القابل للطي Oppo Find N، للبيع في الصين اعتبار من 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مقابل سعر منافس يبلغ 1200 دولار (أي ما يعادل 18 ألفا و800 جنيه مصري)، لإصدار 8 + 256 جيجابايت، ومقابل سعر حوالى 1410 دولارات (أي ما يعادل 22 ألف جنيه مصري)، لنسخة 12 + 512 جيجابايت.

ويشار إلى أن شركة أوبو تعقد حدث Inno Day السنوي في مدينة شنجن الصينية، وهو مؤتمر تقيمه مرة واحدة سنويا لعرض أفضل التقنيات التي طورتها الشركة للمنتجات القادمة في المستقبل القريب والبعيد.