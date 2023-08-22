أوربانيستا تُطور سماعة بلوتوث تعمل بالطاقة الشمسية

كشفت شركة أوربانيستا (Urbanista) سماعة البلوتوث Malibu الجديدة، التي تعمل بالطاقة الشمسية.

وأوضحت الشركة السويدية أن سماعة البلوتوث Malibu الجديدة تأتي مزودة بخلايا شمسية على الجزء العلوي منها، وتمتد فترة تشغيل البطارية سعة 3600 مللي أمبير ساعة إلى 30 ساعة بدون التعرض لضوء النهار، بينما تزيد فترة تشغيل البطارية إلى 45 ساعة تحت أشعة الشمس المباشرة.

ومن الناحية النظرية يمكن الاكتفاء بشحن البطارية عن طريق الخلايا الشمسية، ولكن شركة أوربانيستا لم تحدد الفترة اللازمة لشحن البطارية، كما يمكن شحن البطارية في النطاقات الداخلية طالما كانت سماعة البلوتوث موضوعة بالقرب من النافذة.

ويوضح تطبيق الهاتف الذكي الخاص بسماعة البلوتوث حالة شحن البطارية ويعرض أيضا مدى سرعة شحن سماعة البلوتوث، والتي يتم شحنها عن طريق كابل USB-C، ويتيح التطبيق أيضا إمكانية استعمال الإيكولايزر واستعمال سماعتين Malibu في زوج ستريو.

وتروج الشركة السويدية لسماعة البلوتوث الجديدة من خلال مقاومة الغبار والرمل والماء وفقا لفئة الحماية IP67، ويتم التحكم في شدة الصوت وتشغيل الموسيقى عن طريق الأزرار الموجودة على الجانب العلوي.

وتتوافر سماعة البلوتوث Malibu الجديدة باللون الأسود أو الأبيض نظير سعر يبلغ 169 يورو.