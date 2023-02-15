أوكرانيا تطلق دورة لمواطنيها لتدريبهم على أساسيات العملات المشفرة

كشف أليكس بورنياكوف، نائب وزير وزارة التحول الرقمي لتطوير تكنولوجيا المعلومات في أوكرانيا عن خطوة الحكومة الأوكرانية لإطلاق دورة مجانية لتثقيف المواطنين حول أساسيات العملات المشفرة.

الدورة التدريبية المزمع إطلاقها، طورتها وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا مع الفريق المسؤول عن برنامج الأصول الافتراضية 2030 (VA2030) في أوكرانيا.

وفقاً لبورنياكوف ، تم تسجيل أكثر من 20000 أوكراني بالفعل في الدورة، من خلال مشاركة رابط نماذج Google.

علاوة على ذلك ، أعرب عن امتنانه للعديد من كيانات التشفير لدعم البرنامج.

وتشمل هذه مؤسسة Filecoin للويب اللامركزي ، و Whitebit للتبادل المشفر ، والمشروع الاجتماعي metaverse Atlantis World ، ومؤسسة Optimism Foundation.

تكشف البيانات الواردة في استمارة التسجيل الرسمية أن الدورة هي جهد مشترك من الوزارة وبرنامج الأصول الافتراضية 2030 في أوكرانيا.

ستغطي الدورة ، المخصصة للأوكرانيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عام فما فوق ، أساسيات العملات المشفرة من خلال درس عملي ونظري مدته 100 ساعة. ومن المتوقع أن يبدأ التدريب هذا الشهر.

وقد شهد اعتماد الأوكرانيين للعملة المشفرة ارتفاعاُ طفيفاً، مما يؤكد الحاجة إلى التنوير المناسب في هذه الصناعة الناشئة.

هذا هو أحد محفزات دورة التشفير. كشف تقرير Triple-A أن ما يقرب من 6.5 مليون أوكراني – يمثلون 15.72 ٪ من سكان البلاد – لديهم استثمارات في العملات المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك، صعدت الدولة إلى المركز الثالث في مؤشر التشفير العالمي لشركة Chainalysis لعام 2022.

وتشير Triple A إلى أن الدولة قد استلمت أكثر من 100 مليون دولار في شكل تبرعات بالعملات المشفرة بحلول أغسطس 2022.

في 13 أغسطس 2022 ، دعا نائب الوزير بورنياكوف إلى تطوير CBDC العملة الورقية للبنك المركزي، موضحاً أنه يدعم المشروع.

طورت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية أيضاً برنامج الأصول الافتراضية 2030 الذي يضع العديد من الأهداف لصناعة التشفير المحلية في البلاد بحلول عام 2030 ، بما في ذلك زيادة حجم التجارة المشفرة وتطوير اختصاص قضائي جذاب لشركات التشفير.