السبت 27 رجب 1444 ﻫ - 18 فبراير 2023 |
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أولا إلكتريك تعتزم استثمار 920 مليون دولار في السيارات الكهربائية

منذ 44 دقيقة
سيارات كهربائية- تعبيرية

سيارات كهربائية- تعبيرية

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قالت حكومة ولاية تاميل نادو الهندية في بيان إن شركة أولا إلكتريك المدعومة من مجموعة سوفت بنك ستستثمر 920 مليون دولار في تصنيع السيارات الكهربائية وبطارياتها في الولاية الواقعة في جنوب الهند.

وستستثمر أولا 76.14 مليار روبية (920 مليون دولار) من خلال شركتيها أولا إلكتريك تكنولوجيز وأولا سيل تكنولوجيز بسبب الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في الهند.

وتجاوزت أرقام الإنتاج التراكمية للشركة مئة ألف سيارة في نوفمبر تشرين الثاني، وتعتزم الشركة إنتاج 140 ألف سيارة سنويا وتوظيف 3111 عاملا في تاميل نادو من خلال الاستثمار الجديد. وتصنع أولا بالفعل الدراجات البخارية الكهربائية في الولاية.

وقالت أولا في سبتمبر أيلول إنها تسعى للتوسع في أمريكا اللاتينية ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) ودول الاتحاد الأوروبي بعد دخول نيبال في بادئ الأمر.

وتتطلع تاميل نادو، التي تمثل ما يقرب من ثلث صادرات البلاد من السيارات، إلى زيادة تصنيع السيارات الكهربائية وألغت ضريبة الطرق ورسوم التسجيل ورسوم التصاريح للسيارات الكهربائية، وفقا لسياسة تم الكشف عنها هذا الأسبوع.

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