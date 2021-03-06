أول تغريدة لمؤسس تويتر للبيع في مزاد علني

أعلن مؤسس تطبيق تويتر، جاك دورسي، عرض أول تغريدة على المنصة للبيع بمزاد علني، حيث تلقت اليوم السبت أكثر من 100 ألف دولار.

تعد أول تغريدة على تويتر لمؤسس التطبيق جاك دورسي، “أعدت تويتر الخاص بي للتو”، وذلك في آذار 2006، من أشهر التغريدات على المنصة، ووصلت السبت إلى أعلى عرض لها حتى الآن، بلغ 100 ألف دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز التغريدة هذا المبلغ.

وتلقت التغريدة عروضًا على موقع “الأشياء الثمينة” بعد دقائق من بدء المزاد على سوق التغريدات، وصلت إلى 88 ألف دولار، بعدما أعلن الموقع أنه يمكن لمشتري التغريدة الحصول على شهادة رقمية موقعة باستخدام التشفير، والتي ستتضمن البيانات الوصفية للتغريدة الأصلية، وستستمر التغريدة في الظهور على موقع تويترعلى الويب.

تشير العروض القديمة للتغريدة إلى أنها عُرضت للبيع في كانون الأول، لكن القائمة اكتسبت مزيدًا من الاهتمام بعد تغريدة دورسي يوم الجمعة.

وأطلق مؤسس تويتر، منصة ” الأشياء الثمينة” من 3 أشهر، لبيع التغريدات الفريدة، على غرار بيع تذاكر البيسبول الموقعة، وقال دورسي عن تلك المنصة: “إذ وافق منشئ التغريدة على البيع، فيمكنك امتلاكها إلى الأبد”.

أطلق دورسي مصطلح NFTs، “الرموز غير قابلة للاستبدال”، باعتبارها ملفات رقمية تعمل كتوقيعات موثقة تمنح لمن يمتلكون الصور والفيديوهات والوسائط الأخرى عبر الإنترنت.

وأعلن موقع تويتر في 25 شباط الماضي اختبار عدد من المنتجات الجديدة على مدار العام، ضمن خطة الشركة لزيادة عدد المستخدمين يوميًا لنحو 315 مليون مستخدم بنهاية العام 2023، مقارنة بنحو 192 مليون مستخدم بنهاية العام 2020.

تتضمن الخطط التي شاركها تويتر مؤخرًا خدمة اشتراك محتملة يدفع فيها المستخدمون مقابل محتوى خاص من حسابات رفيعة المستوى، وهي جزء من نموذج اقتصادي لتنويع إيراداتها، كما تعمل على خدمة Super Follows جديدة حيث تبحث عن مصادر دخل جديدة تتجاوز الإعلانات المستهدفة.

تطمح المنصة إلى مضاعفة الإيرادات السنوية إلى 7.5 مليار دولار بحلول 2023، مقارنة بنحو 3.7 مليار دولار في 2020.

تختبر تويتر ميزات جديدة بينها خدمة منافسة لتطبيق Clubhouse، ومساحات Twitter، وجهود فضح المعلومات المضللة التي يقودها المجتمع والمعروفة باسم Birdwatch.

استحوذت تويتر على منصة الرسائل الإخبارية Revue ، والتي تم دمجها بالفعل على موقع Twitter على الويب. وقامت الشركة أيضًا بعمليات استحواذ أصغر، لإنشاء فرق المنتجات، بما في ذلك التطبيق الاجتماعي Squad وصانع قوالب القصص Chroma Labs وتطبيق البودكاست Breaker.

أطلقت تويتر في نهاية العام الماضي ميزة “القصص” المسماة Fleets لجمهورها العالمي، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.