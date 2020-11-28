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أول جرار زراعي كهربائي ذاتي القيادة ويدعم تقنية 5G

منذ دقيقة واحدة
الصين تطور أول جرار زراعي كهربائي

الصين تطور أول جرار زراعي كهربائي

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تمكن المعهد الوطني الصيني لابتكار الآلات الزراعية، من تطوير أول نموذج لجرار كهربائي ذاتي القيادة في العالم .

وقالت وكالة “شينخوا” الصينية للأنباء، فإن الجرار الجديد الذي أطلق عليه اسم “إي تي 1004- دبليو”، يتمتع بقوة 100 حصان، وقد سجل رقما قياسيا فيما يتعلق بدائرة الانعطاف الخاصة بهذه الفئة من المركبات بلغ 3.5 مترا، بينما يصل هذا الرقم عادة إلى 5 أمتار.

وتعاون على تطوير النموذج الأولي للجرار فريق ضمّ إلى جانب المعهد الوطني الصيني لابتكار الآلات الزراعية، مهندسين من جامعة “تسينغهوا” والأكاديمية الصينية للعلوم، هذا إلى جانب عدد من الشركات المتخصّصة في تصنيع الآلات.

ويدعم الجرار الذي لم يكشف عن الكثير من مواصفاته تقنية الاتصالات من الجيل الخامس “5 جي”، كما يمكن التحكم به عن بعد لأداء العديد من المهام الزراعية في الأراضي.

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