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أول دولة إفريقية تتبنى البيتكوين كعملة رسمية للبلاد

منذ 18 ساعة
بيتكوين

بيتكوين

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اعتمدت جمهورية إفريقيا الوسطى البتكوين كعملة رسمية إلى جانب الفرنك الإفريقي، وشرّعت استخدام العملات المشفرة، على ما أعلنت الرئاسة، مشيرة إلى أنها أول دولة في إفريقيا تقوم بذلك.

وأقر نواب الجمعية الوطنية “بالإجماع” قانون “ينظم العملة المشفرة في جمهورية إفريقيا الوسطى” وصادق عليه الرئيس فوستان اركانج تواديرا، وفق ما أكد أوبيد نامسيو، وزير الدولة ومدير ديوان رئيس الجمهورية، في بيان مشيراً إلى أن جمهورية إفريقيا الوسطى هي “أول دولة في إفريقيا تعتد البتكوين كعملة مرجعية”.

وفي 7 أيلول 2021، أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تعتمد البتكوين عملة قانونية، وحذر صندوق النقد الدولي على الفور بقرار يهدد “الاستقرار المالي والسلامة المالية وحماية المستهلك”.

وترى رئاسة الجمهورية، على العكس من ذلك، أن”هذا الاجراء يضع جمهورية إفريقيا الوسطى على خريطة أكثر البلدان شجاعة في العالم”.

وتشهد البلاد حربا أهلية منذ تسع سنوات تقريبا.

تُعدّ جمهورية أفريقيا الوسطى، التي تمتلك احتياطيات من الذهب والألماس، واحدة من أفقر دول العالم، وكان لسنواتِ الصراع العنيف والأزمة السياسية التي اجتاحت البلاد في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2020 تأثيرٌ شديدٌ على الاقتصاد، وأضرت بالعلاقات مع شركائها الدوليين، ما أدى إلى تأخير توزيع المساعدات الحيوية.

ويبلغ معدل اختراق الإنترنت في الدولة الحبيسة حوالي 11% من سكانها البالغ عددهم 5 ملايين نسمة، وفقاً لـ”داتا ريبورتال” (DataReportal)، بوابة بيانات على الإنترنت.

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