أول دولة بالعالم توزع عملة “بيتكوين” على مواطنيها

للمرة الأولى على مستوى العالم، أعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، توزيع عملة البيتكوين المشفرة، مُراهناً على أنها ستصبح عملة قانونية في البلاد.

وقال أبو كيلة، إنه سيتم تقديم ما قيمته 30 دولاراً من العملة المشفرة “بيتكوين” لأي مواطن يشترك في محفظة رقمية.

وأشار بو كيلة إلى تفاصيل هذا القرار قائلاً: “إن الحكومة ستنشئ محفظة بيتكوين خاصة بها تسمى “تشيفو”، وهي كلمة عامية تعني “رائع” في السلفادور، حسبما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

وأضاف أن الأموال ستودع في حساب أي مواطن يقوم بتنزيلها ويسجل كمستخدم برقم هاتفه ورقم هويته، مشيرا إلى أن القانون الذي يجعل بيتكوين عملة قانونية سيدخل حيز التنفيذ في 7 سبتمبر/ آيلول.

وأشار رئيس السلفادور إلى أن استخدام العملة المشفرة سيساعد في جذب الاستثمار، وزيادة الاستهلاك، وخفض تكلفة إرسال التحويلات المالية لملايين السلفادوريين العاملين في الخارج.

لكنه قال إن الحسابات المصرفية بالدولار ستبقى بالدولار، وسيستمر دفع الرواتب والمعاشات بالدولار.

يمكن للمستهلكين الدفع للشركات باستخدام العملة الرقمية من محافظهم مقابل العناصر المدرجة بالدولار، ولكن إذا أراد أصحاب الأعمال الحصول على مدفوعات بالدولار، فيمكنهم الضغط على زر في تطبيق “شيفو” لتحويل عملات البيتكوين على الفور إلى دولارات.

وقال الرئيس إن الحكومة ستوفر التدريب للشركات على معاملات البيتكوين وستسعى إلى تحسين استخدام الإنترنت والهاتف المحمول لتشجيع استخدام العملة المشفرة.