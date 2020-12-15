أول سيارة أجرة ذاتية القيادة من أمازون

في خطوة من شأنها أن تعزز منافسة الشركة العملاقة أمازون في مجال السيارات الذكية ، كشفت ”أمازون“ عن أول سياراتها الآلية المستقلة، وذلك بعد 6 أشهر من استحواذها على شركة ”Zoox“ الناشئة.

وصُممت سيارة ”Zoox robotaxi“ خصيصًا للقيادة الذاتية في البيئات الحضرية الكثيفة، ويبلغ طول السيارة 3.63 مترًا؛ مما يجعلها واحدة من أصغر سيارات الأجرة.

وتم بناء السيارة بتوجيه رباعي وقيادة ثنائية الاتجاه بدون مقدمة للسيارة، ولا توجد أيضًا عجلة قيادة أو مقاعد جلوس قياسية، ومع ذلك، يجلس الركاب في مواجهة بعضهم البعض داخل السيارة المدمجة، التي تبدو أشبه بعربة واحدة في ترام.

وبالرغم من صغر حجمها، يمكن للسيارة الوصول إلى سرعات تصل إلى 75 ميلا في الساعة، كما أنها تمتلك حزمتي بطارية توفران حوالي 16 ساعة من وقت التشغيل قبل إعادة الشحن.

وتتميز السيارة أيضًا ببعض ميزات الأمان الفريدة لتتماشى مع تصميمها غير التقليدي، بما في ذلك نظام الوسادة الهوائية، كما أن جميع المقاعد الأربعة تحصل على حماية من التصادم من فئة الخمس نجوم، كما توفر الكاميرا ونظام ”LIDAR“ والرادار مجال رؤية بزاوية 270 درجة من جميع الزوايا الأربع للسيارة.

وتختبر الشركة السيارة الجديدة بالفعل في كاليفورنيا، وتخطط لإطلاق خدمة ركوب قائمة على التطبيقات مثل ”أوبر“.