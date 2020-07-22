أول صورة لـ”مسبار الأمل” الإماراتي من عمق الفضاء

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أعلنت دولة الإمارات عن استقبال أول صورة من مسبار الأمل بعد ابتعاده مليون كيلو متر في عمق الفضاء .

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأربعاء، أن مسبار الأمل الإماراتي أرسل أول صورة بعد ابتعاده عن كوكب الأرض بمليون كيلومتر في عمق الفضاء.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على “تويتر”: “مسبار الأمل يرسل أول صورة لنا بعد ابتعاده عن كوكب الأرض بمليون كيلومتر في عمق الفضاء.. صورة لوجهته وقبلته.. للكوكب الأحمر.. تم التقاطها بكاميرا تتبع النجوم ضمن أجهزة ملاحته الفضائية”.

وأضاف: “ما أوسع الكون.. ما أعظم الخلق.. وما أقرب الخالق”.

مسبار الأمل يرسل أول صورة لنا بعد ابتعاده عن كوكب الأرض بمليون كيلومتر في عمق الفضاء… صورة لوجهته وقبلته .. للكوكب الأحمر .. تم التقاطها بكاميرا تتبع النجوم ضمن أجهزة ملاحته الفضائية .. ما أوسع الكون .. ما أعظم الخلق .. وما أقرب الخالق.. pic.twitter.com/jg1qXce4eL — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 22, 2020

وانطلق مسبار الأمل الإماراتي إلى كوكب المريخ، الإثنين، 20 يوليو/تموز، في أول رحلة تاريخية عربية إسلامية من نوعها، على متن الصاروخ “إتش 2 إيه” من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

ومن المقرر أن يتم بعد 28 يوماً من الإطلاق استخدام نظام الدفع والتوجيه للمسبار لتوجيهه نحو مدار المريخ حيث تم تصميم نظام الدفع عالي الدقة بمساهمة إماراتية.

ويصل مسبار الأمل – في أول مهمة عربية وإسلامية لاستكشاف الكوكب الأحمر – إلى مدار كوكب المريخ في الربع الأول من العام 2021 بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد في رحلة يتوقع أن تستغرق سبعة أشهر يقطع خلالها المسبار 493 مليون كيلومتر.

ويتوج مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ “مسبار الأمل” أول مشروع عربي وإسلامي لدراسة الكوكب الأحمر جهدا علميا شارك فيه 200 مهندس ومهندسة من أبناء وبنات الإمارات على مدى الأعوام الستة السابقة وذلك ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.