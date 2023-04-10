أول قضية ضد روبوت الدردشة ChatGPT

بات روبوت الدردشة الذكي الجديد ChatGPT مصدرا للجدل، بعد أن أصبح ملجأ يلوذ به المستخدمون في العديد من المجالات.

يستمر روبوت الدردشة الذكي ChatGPT في إثارة الجدل بسبب قدراته الاستثنائية، تلك القدرات التي قد تضعه قريبا أمام المحكمة للمرة الأولى.

يأتي ذلك بعد أن أعلن عمدة بلدة في أستراليا، عن نيته لرفع قضية تشهير ضد شركة OpenAI المبتكرة لروبوت الدردشة الذكي، والتي في حالة تحريكه لها رسميا، ستكون أول قضية يتم تحريكها ضد ابتكار الروبوت الذكي الجديد.

ما القصة؟

يقول موقع “بيزنس إنسايدر”، إن روبوت الدردشة الذكي OpenAI، قام بوصف “بريان هوود”، عمدة بلدة Hepburn Shire ورئيس مجلسها، بأنه متهم في فضيحة رشوة بحسب ما أفادت تقارير إخبارية محلية منها شبكة ABC نيوز الأسترالية.

والبلدة التي تتبع ولاية فيكتوريا في أستراليا، قال عمدتها إن روبوت الدردشة الذكي، جعله أحد أطراف المتهمين في فضيحة الرشوة التي كان محورها مركز طباعة العملات Note Printing Australia التابع للبنك الاحتياطي الأسترالي، وفي هذه القضية كان يقوم هذا المركز بتوزيع رشاوى على مسؤولين أجانب ليفوز بعقود طباعة عملات في الفترة بين عام 1999 وعام 2004.

وأوضح “بيزنس إنسايدر”، أن عمدة البلدة الأسترالية كان يعمل في ذلك الوقت في مركز طباعة العملة محور هذه الفضيحة، ولكنه كان ممن فضحوا ممارساته المشينة، ولم يكن من المتهمين المساهمين في هذه الممارسات.

وذلك بشهادة قاضي المحكمة العليا بولاية فيكتوريا الأسترالية، الذي قال في بيان رسمي إن العمدة الحالي “بريان هوود” لعب دورا محوريا في الكشف عن الممارسات الغير قانونية التي كان يتبعها المسئولين عن هذا المركز لطباعة العملة.

تحرك قضائي محتمل

وفي تصريحات له لوسائل الإعلام، قال إن أزمته مع روبوت الدردشة الذكي، بدأت حين أخبره أحد المقربين منه، عن أن البحث عن تفاصيل فضيحة الرشوة عبر ChatGPT يظهر ضمن نتائجها اسمه كأحد المتهمين الرئيسيين بالقضية.

وقال “بريان هوود” لشبكة ABC، نه قام بنفسه بالبحث عن تفاصيل القضية عبر روبوت الدردشة الذكية، وكانت نتيجة رد ChatGPT، أنه تعرض لاتهامات خطيرة تشمل ممارسات إجرامية تورط بها ضمن هذه الفضيحة، وأنه قد تمت إدانته بهذه الاتهامات بالفعل وأنه قضى بسببها ما يصل لـ30 شهرا في السجن.

ذلك ما أثار صدمة لدى العمدة الأسترالي “بريان هوود”، ودفعه للتفكير بشكل جدي في تحريك دعوى قضائية ضد الشركة المطورة لروبوت الدردشة الذكي الجديد، وقبل ذلك قرر أن يوجه مذكرة تحذير لـ OpenAI في يوم 21 مارس/ آذار وأنه سيمهل الشركة 28 يوما للرد على ما قام به روبوت الدردشة من خطأ، وبناء على هذا الرد سيتخذ العمدة الأسترالي قراره.