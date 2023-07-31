أول قمر عملاق خلال شهر أغسطس سيأتي يوم الثلاثاء.. إليكم ما يجب معرفته

بعد عطلة نهاية أسبوع مليئة بزخات النيازك، سيحصل مراقبو السماء على متعة أخرى مع تحول التقويم إلى شهر أغسطس، حيث سيصل أولى القمرين الكاملين لشهر أغسطس إلى ذروته يوم الثلاثاء، الأول من أغسطس. وكميزة إضافية، فإن كلا القمرين المكتملين لهذا الشهر هما أيضًا أقمار عملاقة.

ووفقاً لموقع “dispatch” هناك أربعة أقمار عملاقة في عام 2023، كما سيكون قمر 30 أغسطس أيضًا قمرًا أزرقًا، لأنه ثاني قمر مكتمل في نفس الشهر.

سيصل قمر “الحفش” في الأول من أغسطس إلى ذروة الإضاءة في الساعة 2:32 بعد الظهر، يوم الثلاثاء، عندما يكون تحت الأفق في الولايات المتحدة، ومع ذلك، سيظل يبدو ممتلئًا كثيرًا عندما يرتفع فوق الأفق في السماء الجنوبية الشرقية في ذلك المساء بعد غروب الشمس.

كما أن تسمية القمر العملاق تعني أنه سيبدو أكبر قليلاً وأكثر إشراقًا من القمر الكامل النموذجي.

لماذا سمي بقمر الحفش؟

قالت صحيفة أولد فارمرز ألماناك: “إن القمر الكامل لشهر أغسطس كان يسمى تقليديا قمر الحفش لأن سمك الحفش العملاق في البحيرات العظمى وبحيرة شامبلين كان من الأسهل اصطياده خلال هذا الجزء من الصيف”.

وقالت نيوزويك إن سمك الحفش هو مجموعة من الأسماك الكبيرة التي أُطلق عليها اسم الحفريات الحية لأنها ظلت دون تغيير تقريبًا لأكثر من 100 مليون عام. كما قالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إنه تم العثور على سمك الحفش في يوم من الأيام بكثرة، إلا أن تعداده انخفض بشكل كبير بسبب الصيد الجائر وفقدان الموائل.

لماذا يتم تسمية الأقمار الكاملة؟

تأتي أسماء البدر التي تستخدمها المنشورات مثل صحيفة أولد فارمرز ألماناك من عدد من المصادر، بما في ذلك الأمريكيون الأصليون وأمريكا الاستعمارية والأوروبيون.

تقليديًا، وفقًا للتقويم، تم تطبيق كل اسم بدر على كامل الشهر القمري الذي حدث فيه، وليس فقط على اكتمال القمر.

ما هو القمر العملاق؟

عندما يقترب مدار القمر من الأرض أكثر من المعتاد، يُطلق على هذا السرد الكوني اسم القمر العملاق.

عندما يحدث هذا، يمكن أن يظهر القمر أكبر قليلاً وأكثر إشراقًا من المعتاد بالنسبة لنا هنا على الأرض.

قالت ناسا: “لأن مدار القمر ليس دائرة كاملة، يكون القمر في بعض الأحيان أقرب إلى الأرض منه في الأوقات الأخرى خلال مداره. تستخدم المنشورات المختلفة عتبات مختلفة قليلاً لتقرير متى يكون البدر قريبًا بدرجة كافية من الأرض للتأهل ليكون قمرًا عملاقًا”.