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أول هاتف ذكي مضاد للميكروبات في العالم..يمكن غسله بالماء والصابون

منذ 35 دقيقة
كات إس-42 أول هاتف مضاد للميكروبات بالعالم

كات إس-42 أول هاتف مضاد للميكروبات بالعالم

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طورت شركة بريطانية ناشئة أول هاتف ذكي في العالم مضاد للميكروبات، والذي سيتم سيطرح في الأسواق في بدايات العام القادم، وفقا لما ذكر موقع ” أوديتي سنترال”.

وبحسب الموقع فإن هاتف “كات إس-42” المعدل سيكون أحد أفضل الأجهزة المقاومة لميكروبات وبالإمكان شرائها ضمن بسعر معقول.

وبحسب معيار IP68 الذي يصنف مقدار مقاومة الأجهزة الإلكترونية للغبار والجراثيم فإن الهاتف الجديد حصل على أعلى درجة في هذا المجال.

وتشجع الشركة المصنعة المستخدمين في الواقع على غسل هواتفهم وتعقيمها بالماء الجاري، ولكن اعتبار امن العالم القدم سيحصل هاتف “كات إس-42” على طبقة إضافية من الحماية بفضل تقنية جديدة تسمى تدعى “Biomaster “المضادة للميكروبات، والتي من المفترض أن توقف انتشار الجراثيم.

ورغم أن تلك التقنية لا تقضي على البكتيريا أو الفيروسات بشكل فعال ، إلا أن الشركة المصعنة تدعي أنها يمكن أن تقلل عدد البكتيريا الموجودة على الهاتف بنسبة 80 بالمئة و في غضون 15 دقيقة، و 99.9 بالمئة من الجراثيم والفيروسات خلال 24 ساعة.

ومع ذلك لا تزال الشركة المصنعة تؤكد أنه يجب غسل الهاتف بانتظام بالصابون والماء والمطهرات وحتى مواد التبييض للتأكد من بقائها نظيفة.

قال بيتر كننغهام،، نائب الرئيس في شركة “بولت غروب” إن “هذا أمر حيوي لأولئك من بين عملائنا الذين يعملون في بيئة رعاية صحية أو اجتماعية، وأولئك الذين يزورون مواقع متعددة من أجل عملهم”.

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