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أول هاتف قابل للطي ثلاثي الشاشة من سامسونغ

منذ 6 دقائق
شركة سامسونغ

شركة سامسونغ

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كشف موقع ”غيسمو تشاينا“ التقني ، عن خطط شركة الهواتف الكورية الجنوبية ”سامسونغ“ لتوسيع محفظتها بشأن الأجهزة القابلة للطي المستقبلية، التي قد تحتوي على أول هاتف قابل للطي ثلاثي الشاشة.

وتُعرف ”سامسونغ“ بأنها واحدة من أوائل الشركات في العالم التي أطلقت هاتفًا ذكيًا قابلا للطي، بعد أن طرحت العديد من الهواتف القابلة للطي.

وحصلت الشركة على براءة اختراع سابقًا لهاتف ”غلاكسي“ القابل للطي بشاشة ثلاثية على شكل حرف ”Z“، ورغم ذلك لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الشركة تعمل بالفعل على إنتاج مثل هذه الأجهزة.

ومن المُرجح أن يكون تصميم هاتف ”سامسونغ“ القابل للطي بشاشة ثلاثية يشبه براءة اختراع أبلغت عنها الشهر الماضي، التي قيل إنها كانت لجهاز ”Galaxy Z Fold 3“.

وبخصوص المواصفات، يأتي الهاتف القابل للطي ثلاثي الشاشة بشكل أساسي ببنية أسطوانية مطولة، كما يضم شاشة العرض الملفوفة المرنة متعددة الاستخدامات، التي يمكن فكها.

وتكشف صورة شاركتها الشركة أن المنتج من المرجح أن يستهدف المحترفين وغيرهم ممن يحتاجون إلى جهاز محمول قابل للتنقل بشاشة كبيرة.

ولم تكشف شركة ”سامسونغ“ عن الكثير من البيانات المتعلقة بالهاتف الجديد، لكن من المتوقع أن ترى هذه التصاميم الثورية النور في المستقبل القريب.

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