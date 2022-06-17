أيهما أفضل.. إغلاق التطبيقات التي تعمل في خلفية الهاتف أو تركها تعمل بهدوء؟!

لطالما سمعنا نصائح من متخصصين وغيرهم، بضرورة إغلاق كافة التطبيقات التي لا نستخدمها وتعمل بهدوء في الخلفية، حرصاً على سرعة جهاز الهاتف وحفاظاً على بطاريته.

لكن دراسة جديدة نشرها موقع “سلاش غير” المتخصص بأخبار التكنولوجيا، أثبتت عكس هذه النظرية على الأقل لأجهزة آيفون.

وفقاص للموقع، فإن عدم استعمال التطبيقات المفتوحة على أجهزة آيفون سيحولها إلى وضع الاستعداد بعد فترة قصيرة، ما يعني أنها لن تؤثر على وحدة المعالجة المركزية.

ويشرح الموقع أنه في هذا الوضع لا يستخدم التطبيق موارد وحدة المعالجة المركزية وبالتالي لا داعي لإغلاقها للحصول على أداء أسرع.

بدلا من ذلك، يشير الموقع إلى أنه يمكن أن تظهر مشكلات عند إعادة فتح التطبيق الذي يتم إغلاقه، على اعتبار أن اعادة تشغيله يتطلب استخدام طاقة وذاكرة إضافية للبدء، ويمكن أن يؤدي القيام بذلك عدة مرات إلى استنزاف الكثير من طاقة البطارية.

وتنصح شركة آبل مستخدمي هواتف آيفون بإغلاق التطبيقات فقط عندما لا تستجيب بشكل كامل أو في حال كانت لا تعمل بشكل صحيح ولا يمكن استخدامه بأي طريقة أخرى. وفي هذه المرحلة، من الجيد إغلاق التطبيق المعني ومحاولة إعادة تشغيله.