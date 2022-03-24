أيهما أفضل.. جهاز "آيباد برو" أم "آيباد إير 5"؟

إلى جانب التعديلات التي أدخلتها آبل على أجهزتها اللوحية، كشفت الشركة عن أجهزة جديدة تتمتع بميزات ومواصفات مميزة.

وعلى الرغم مما أثير من حماسة لدى المطورين لطرح أبل لجهاز iPad Air 5 الجديد، إلا أن الخبراء يفضلون عليه جهاز Pro اللوحي.

وكشف موقع “أبل دبليو دي”، عن أسباب تفضيل الخبراء على جهاز M1 iPad Pro، وتأكيدهم على أن iPad Air 5 لم يعلن عنه ليحل محله بأي شكل من الأشكال.

وأوضح الموقع أولا أن iPad Air 5 سيعمل بشكل رائع بالنسبة لمعظم الناس ويمكن أن يؤثر أيضًا على مبيعات طراز Pro مقاس 11 بوصة، ولكن عند مقارنة إصدار Air بالإصدار Pro ، نجد أن هناك بعض الاختلافات المهمة للمستخدمين الذين ذوي المتطلبات الخاصة.

ويشمل ذلك الشاشة، إذ يوفر M1 iPad Pro خاصية ProMotion بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويلاحظ فرقًا كبيرًا عند التبديل من pro إلى iPad Air بمعدل تحديث يبلغ 60 هرتز فقط.

كما ستلاحظ إذا اخترت جهاز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة مع شاشة miniLED، فستكون الشاشة أكثر إشراقًا وأكثر ألوانًا، وبطبيعة الحال، أكبر.

يوفر iPad Pro أيضًا ذاكرة وصول عشوائي RAM أكبر من جهازiPad Air تصل إلى 16 جيجابايت مقارنة بـ 6 جيجابايت فقط في جهاز AIR.

آيباد Air 5

وصرحت أبل بصدور الجيل الخامس من الحاسوب اللوحي آيباد Air، والتي كانت أعلنت عنه الأسبوع الماضي، فما مواصفات آيباد Air وأسعاره؟

يأتي آيباد Air من أبل بسعر يبدأ من 599 دولارا أمريكيا.

مواصفات آيباد Air من أبل

وأوضحت أبل أن آيباد Air 5 الجديد يمتاز بالمعالج M1 الجديد، والذي يوفر أداءً أسرع بنسبة 60% مقارنة بالموديل السابق المزود بمعالج A14، بالإضافة إلى مضاعفة سرعة بطاقة الرسوميات.

ويمكن استعمال حافظة لوحة المفاتيح Magic Keyboard مع الحاسوب اللوحي آيباد Air 5 الجديد لمنافسة أجهزة اللاب توب المزودة بنظام ويندوز.

كدت الشركة الأمريكية أن جهازها الجديد يتوافق مع قلم إدخال البيانات أبل Pencil من الجيل الثاني، والذي يتم تثبيته مغناطيسيا على جانب الحاسوب اللوحي، ويتم شحنه في تلك الأثناء، وبذلك يقترب الإصدار Air بشدة من الموديل الفاخر آيباد برو.

ويوفر منفذ USB-C في الحاسوب اللوحي الجديد ضعف عرض نطاق التردد مقارنة بالموديل السابق.

تقنيات جديدة في آيباد Air من أبل

ولا تقتصر مزايا الكاميرا الأمامية ذات الزاوية الواسعة للغاية على دقة 12 ميجابيكسل وتوفير صور بجودة أفضل فحسب، بل إنها تدعم أيضا تقنية Center Stage لجعل المستخدم في منتصف الصورة باستمرار.