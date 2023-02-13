احتدم سباق التنافس بين عملاقة التكنولوجيا لإثبات الكفاءة والموثوقية في عالم الذكاء الاصطناعي الذي غزا مؤخراً محركات البحث على شبكة الإنترنت، بدءاً من تطبيق ChatGPT، وصولاً إلى خطوة شركة غوغل الأخيرة في هذا المجال.

ولكن يبقى السؤال، حول أي من التطبيقات الموجودة الآن يتميز بقدرة أكبر على مساعدة الباحثين على شركة الإنترنت، وأيهم أكثر ذكاء وتوسعاً في إيجاد الإجابات الصحيحة، لكل ما يطرح في الفضاء الرقمي.

منصة Preply لتعليم اللغات عبر الإنترنت، أجرت دراسة مُفصّلة قارنت فيها بين كل من روبوت الدردشة الذكي ChatGPT ومُحرك غوغل، للكشف عن أكثرهما تميزاً وقوة.

وطرحت الشركة 40 سؤالًا على كلتا الخدمتين، وقد أعدت الأسئلة وفق معايير محددة إذ قسّمت إلى أسئلة أكثر مُلاءمةً لمحركات البحث وأخرى أكثر ملائمةً للذكاء الاصطناعي التخاطبي. وتغطي الأسئلة مجموعة واسعة من المواضيع تتراوح ما بين الثقافة والترفيه والصحة والسياسية.

وقُسّمت الأسئلة إلى ثلاثة تصنيفات: أسئلة أساسية ومتوسطة ومتقدمة، ووُضِعت الأسئلة مع أخذ إمكانية وجود إجابات موضوعية لها، يُمكن التحقق من صحتها، وحساسيتها الزمنية، أي قابلية الإجابة للتغيّر في حال توفّر معلومات أحدث، بعين الاعتبار. وأخيرًا قيّم القائمون على التجربة الإجابات التي حصلوا عليها بناءً على 12 معيارًا تتضمن الوضوح والشمولية والدقة والسياق والحداثة والتفصيل وغيرها.

وتضمنت الأسئلة الأساسية أسئلة مثل: “كيف نعقد ربطة العنق؟” و “هل أوروبا دولة؟” و “من هو رئيس الولايات المتحدة؟”.

في حين تضمنت الأسئلة المتوسطة أشياء مثل: “ما هو أفضل حذاء للجري؟” و “من هو أسوأ رئيس للولايات المتحدة؟” و “هل يتجسس فيسبوك علي؟”.

أما الأسئلة المتقدمة فقد تضمنت أسئلة على غرار: “كيف يمكنني الحصول على المال؟” و “كيف أُنشئ مطعمًا؟” و “لماذا غزت روسيا أوكرانيا؟”.

وخلصت الدراسة إلى تفوّق ChatGPT على غوغل، حيث تمكّن من الإجابة عن 23 سؤالًا بشكلٍ أفضل، في حين تمكّن غوغلمن الإجابة عن 16 سؤالًا بشكلٍ أفضل، وتعادل البرنامجان في سؤالٍ واحد.

وكان تفوّق غوغل واضحًا في الأسئلة ذات الحساسية الزمنية، حيث لا يمتلك ChatGPT أية معلومات حول أحداث العالم ما بعد عام 2021، كما تفوق غوغل في تقديم إجابات أفضل عن الأسئلة التي تتطلب شرحًا حول كيفية تأدية مهام معينة لكونه يعرض فيديوهات من يوتيوب تقدّم شرحًا بالصوت والصورة وهو ما لا يستطيعه ChatGPT. كما أضافت الشركة أن غوغل يتفوق في تقديمه لروابط يمكن للمُستخدم الاستعانة بها للتعمّق في بحثه.

وتفوّق ChatGPT من حيث تقديمه لإجابات أفضل تفصيلًا ووضوح وأكثر عمقًا، كما بدت إجاباته أكثر حكمةً ونضوجًا، حيث يشعر المُستخدم معه وكأنه يُخاطب مُعلّمًا حكيمًا مقارنةً بالنتائج الجافة التي يقدمها محرك البحث، على حد تعبير الشركة.

ومن الجدير بالذكر أن الدراسة اختبرت مُحرك البحث التقليدي من غوغل، وليس النسخة المُعتمدة على روبوت الذكاء الاصطناعي (بارد) Bard الذي أعلنت عنه غوغل الأسبوع الماضي والذي لم يتوفّر لعموم المُستخدمين بعد.