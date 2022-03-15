الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إجابة محتملة لـ"اللغز الأخير".. نقطتان غريبتان اكتُشفتا في أعماق الأرض

15 - مارس - 2022
باطن الأرض

باطن الأرض

A A A
طباعة المقال

لا يعد باطن الأرض كومة موحدة من الطبقات، ففي عمق الطبقة الوسطى السميكة توجد نقطتان هائلتان من المواد الحرارية الكيميائية.

وحتى يومنا هذا، لا يزال العلماء لا يعرفون من أين أتى كل من هذه الهياكل الضخمة أو سبب اختلاف هذه الارتفاعات، ولكن مجموعة جديدة من النماذج الجيوديناميكية هبطت على إجابة محتملة لهذا اللغز الأخير.

وتقع هذه الخزانات المخفية على جوانب متقابلة من العالم، واستنادا إلى الانتشار العميق للموجات الزلزالية، فإن النقطة الموجودة تحت القارة الإفريقية هي أكثر من ضعف تلك الموجودة تحت المحيط الهادئ.

وبعد إجراء المئات من عمليات المحاكاة، يعتقد معدو الدراسة الجديدة أن النقطة الموجودة تحت القارة الإفريقية أقل كثافة وأقل استقرارا من نظيرتها في المحيط الهادئ، وهذا هو سبب ارتفاعها كثيرا.

ويوضح الجيولوجي كيان يوان، من جامعة ولاية أريزونا: “وجدت حساباتنا أن الحجم الأولي للنقط لا يؤثر على ارتفاعها. ويتم التحكم في ارتفاع النقط في الغالب من خلال مدى كثافتها ولزوجة الوشاح المحيط”.

وتتمثل إحدى الطبقات الرئيسية داخل الأرض في الفوضى الساخنة والقليلة اللزجة المعروفة باسم الوشاح، وهي طبقة من صخور السيليكات تقع بين قلب كوكبنا وقشرته. وبينما يكون الوشاح صلبا في الغالب، فإنه يتصرف نوعا ما مثل القطران على نطاقات زمنية أطول.

وبمرور الوقت، ترتفع أعمدة صخور الصهارة الساخنة تدريجيا عبر الوشاح ويُعتقد أنها تساهم في النشاط البركاني على سطح الكوكب.

وبالتالي فإن فهم ما يحدث في الوشاح هو مسعى مهم في الجيولوجيا.

واكتُشفت نقطتا المحيط الهادئ والإفريقية لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي. ومن الناحية العلمية، تُعرف هذه “الأعمدة الفائقة” بالمقاطعات الكبيرة ذات سرعة القص المنخفضة (LLSVPs).

ومقارنة بـ Pacific LLSVP، وجدت الدراسة الحالية أن LLSVP الإفريقي يمتد حوالي 1000 كيلومتر أعلى (621 ميلا)، ما يدعم التقديرات السابقة.

ويشير هذا الاختلاف الشاسع في الارتفاع إلى أن كلا النقطتين لهما تركيبات مختلفة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

مركز خدمة ومبيعات تسلا في فيستا - كاليفورنيا
موظفان سابقان بتسلا يرفعان دعوى قضائية على الشركة بسبب ‭'‬تسريح جماعي'
قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!
بسرعة شحن ثورية خلال 17 دقيقه.. اليكم هاتف انفنيكس الجديد

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

هواتف آيفون تتعرض للاختراق
هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!
معامل الكهرباء
دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!