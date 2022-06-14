إجتماع مرتقَب بين إيلون ماسك وموظفي تويتر

ينوي الملياردير، إيلون ماسك، التحدث إلى موظفي منصة التغريدات “تويتر” لأول مرة، وذلك في اجتماع على مستوى الشركة، بعد إطلاق عرض شرائه مقابل 44 مليار دولار.

في السياق، قال مصدر،الاثنين، نقلا عن رسالة بالبريد الإلكتروني من باراج أغراوال، الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر”، إنه من المقرر أن يتحدث ماسك في الاجتماع المنعقد يوم الخميس المقبل، وسيتلقى فيه أسئلة مباشرة من الموظفين، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.

يأتي هذا بعدما قالت شركة “تويتر”، الأسبوع الماضي، إنها تتوقع تصويت المساهمين على البيع بحلول أوائل شهر أغسطس/ آب الماضي.

ومنذ أن تقدّم “إيلون ماسك” بعرض للاستحواذ على “تويتر”، أعرب العديد من موظفي الشركة عن مخاوفهم من أن السلوك غير المنتظم للملياردير، من الممكن أن يزعزع استقرار أعمال منصة التواصل الاجتماعي ويضر بها ماليا.

وكان إيلون ماسك حذر شركة “تويتر” من أنه قد يبتعد عن صفقته للاستحواذ عليها، في حال فشلت في تقديم البيانات الخاصة بالحسابات المزيفة والمزعجة، التي يسعى للحصول عليها.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس إدارة تويتر، الموافقة على طلب إيلون ماسك الحصول على بيانات الشركة الداخلية، لإزالة شكوكه حول عدد الحسابات المزيفة في المنصة، على ما أفادت صحيفة ”واشنطن بوست“.