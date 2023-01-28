إجراءات أقل حدة من تويتر بشأن تعليق الحسابات

قالت شركة “تويتر”، إنه بإمكان مستخدمي المنصة اعتبارا من الأول من فبراير/شباط المقبل، الطعن على تعليق حسابهم بموجب معايير جديدة.

وفق المعايير الجديدة، التي جاءت في أعقاب شراء الملياردير إيلون ماسك للشركة في أكتوبر/تشرين الأول، لن يتم تعليق الحسابات على تويتر إلا في حالة الانتهاكات الجسيمية أو المستمرة والمتكررة لسياسات المنصة.

وتشمل الانتهاكات الجسيمة الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة في المضايقات التي تستهدف مستخدمين آخرين وغير ذلك.

واستحوذ ماسك، أغنى رجل في العالم، على موقع تويتر في أكتوبر/تشرين الأول، في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

وشرع على الفور في سلسلة من التغييرات الجذرية داخل عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من أنه قد يخفف من قوانين تويتر المتعلقة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

إجراءات أقل حدة

وقالت شركة تويتر إنها ستتخذ من الآن فصاعدا إجراء أقل حدة بالمقارنة بتعليق الحساب مثل الحد من وصول التغريدات التي تنتهك سياساتها أو مطالبة المستخدمين بإزالة التغريدات قبل الاستمرار في استخدام الحساب.

وفي ديسمبر/ كانون الأول ، تعرض إيلون ماسك لانتقادات بسبب تعليقه حسابات العديد من الصحفيين بسبب الجدل حول نشر بيانات عامة حول طائرة الملياردير. لكنه أعاد تفعيل الحسابات في وقت لاحق.

وكان إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع تويتر، قد أعاد تنشيط حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد إجراء استطلاع رأي أيد فيه المستخدمون هذه الخطوة بفارق ضئيل عن المعارضين لهذا القرار.

وقال ماسك على تويتر: “لقد تحدث الناس”، قائلاً إن 51.8٪ من أكثر من 15 مليون مستخدم على تويتر صوتوا لرفع الحظر عن حساب ترامب.

وتم تعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق في عام 2021 بسبب خطر تحريض تغريداته على العنف.