الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
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إجراءات صينية للحد من استخدام الأطفال للهواتف الذكية

منذ 6 دقائق
هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين

هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين

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قالت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين، الأربعاء، إنه يتعين تحديد استخدام الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، للهواتف الذكية بساعتين في اليوم كحد أقصى، مما تسبب في انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا.

وأضافت أنها تريد من شركات تصنيع الهواتف الذكية تقديم ما يسمى ببرامج خاص بالقُصّر من شأنه أن يمنع المستخدمين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، من الدخول على شبكة الإنترنت على الأجهزة من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا.

وأردفت الهيئة أنه سيتعين على الشركات أيضا وضع حدود زمنية بموجب الإصلاحات المقترحة.

وسيُسمح للمستخدمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، بساعتين في اليوم، وللأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عاما، بساعة واحدة، بينما يُسمح للأطفال دون سن الثامنة بثماني دقائق فقط.

لكن الهيئة أوضحت أنه يجب على الشركات أن تسمح لأولياء الأمور باختيار عدم تقيد أطفالهم بالحدود الزمنية.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الصينية في تعاملات ما بعد الظهر في بورصة هونج كونج بعد أن نشرت الهيئة مسودة الإرشادات التي قالت إنها مفتوحة لتعليقات الجمهور حتى الثاني من سبتمبر أيلول.

وتزايد قلق السلطات في السنوات الأخيرة بسبب معدلات ضعف البصر وإدمان الإنترنت بين صغار السن.

    المصدر :
  • رويترز

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