إخفاء رقم الهاتف.. ميزة "خصوصية" جديدة تعمل عليها واتساب

تعمل شركة واتساب على ميزة جديدة من المتوقع أن تسمح للمستخدمين بإخفاء أرقام هواتفهم في بعض المحادثات الجماعية وفي خاصية المجتمعات القادمة.

الميزة أعلن عنها موقع WABetaINfo المتخصص بتحديثات تطبيق المراسلات.

ووفق تقرير الموقع، التحديث الجديد لواتساب على نسخة اندرويد 2.22.17.23 سيتضمن خاصية الإخفاء هذه، مع الإشارة الى أنه ليس كل المستخدمين سيتمكنون من رؤية هذه الميزة بينما لا تزال قيد التطوير.

في السياق نفسه، نشر الموقع عرضًا يظهر كيف تبدو الميزة المنتظرة في تحديث بيتا القادم. ووفق صورة الشاشة screen shot، يظهر خيار في إعدادات محادثة المجموعة يسمح بإلغاء مشاركة رقم الهاتف. ويتوقع ان تكون هذه الميزة جزءًا من خاصية “المجتمعات” على التطبيق الأخضر.

“المجتمعات”هي خاصية جديدة يعمل عليها واتساب، ومن المتوقع ان تصبح متاحة في وقت لاحق هذا العام، وتهدف الى مساعدة المستخدمين على تنظيم مجموعاتهم بشكل أفضل.

ويقول الموقع المتخصص في أخبار واتساب، إن واتساب نشر خطة إخفاء رقم الهاتف بين أعضاء المجتمعات قبل ٤ أشهر، مضيفًا أن ميزة الخصوصية الجديدة تتمحور حول امكانية مشاركة او إخفاء رقم الهاتف على مجموعة فرعية معينة.

هذا الخيار سيُفعَّل تلقائيًا،ما يعني أن رقم الهاتف سيكون مخفيًا عندما ينضم المستخدم الى احد “المجتمعات”، وبعد ذلك يمكن للمستخدم أن يشارك رقم الهاتف مع مجموعة فرعية اذا أراد.