إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على استخدام Apple Watch لمراقبة مرض باركنسون

تبين أن مستشعرات الحركة في آبل ووتش يمكن أن تكون أداة مفيدة لمرضى باركنسون وأطبائهم، حيث منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الموافقة على “Rune Labs” لاستخدام برامجها المقترنة بساعة “Apple Watch” لتتبع أعراض مرض باركنسون، حسبما نقل موقع “Engadget” عن وكالة رويترز .

وأنشأت شركة الصحة الرقمية الناشئة ومقرها سان فرانسيسكو برنامجاً لـ “watchOS” يمكنه اكتشاف أعراض مرض باركنسون الشائعة، مثل الرعشات والحركة اللاإرادية أو البطيئة والصلابة وضعف التوازن.

والهواتف الذكية وغيرها من أشكال المراقبة عن بُعد لمرض باركنسون موجودة منذ فترة، ولكن هذا هو البرنامج الأول المصمم لساعة آبل الذي أجازته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن اضطرابات الحركة.

منذ إصدار Apple Watch Series 4 لأول مرة في عام 2018، كان الجهاز القابل للارتداء قادراً على اكتشاف السقوط الشديد وتقديم مقاييس نشاط متقدمة.

أضافت الشركة في نفس العام واجهة برمجة تطبيقات “Movement Disorder” إلى “ResearchKit” مفتوح المصدر، مما فتح الباب للمطورين لإنشاء تطبيقات “watchOS” لتتبع مرض باركنسون وأمراض أخرى. كما يلاحظ Rune” Lab”، فإن الشركة هي أول من استخدم واجهة برمجة التطبيقات للأغراض التجارية.

سيتيح تطبيق “watchOS” من “Rune Labs” للأطباء الوصول إلى بيانات حركة المريض بمرور الوقت، والتي يمكن أن تكمل المعلومات التي يحصلون عليها من الفحص البدني الشخصي.

وتلاحظ “Rune Labs” أيضاً أن أدوات “Apple Watch” غير قادرة على إعطاء المرضى صورة كاملة عن اضطرابهم، ونقل مؤسس “Rune Labs Brian Pepin” العام الماضي في مدونة: ” هناك قيود على مجموعة أدوات اضطراب الحركة من آبل: الرعشة وخلل الحركة هما فقط عرضان في مرض باركنسون، والمصنفات نفسها ليست مثالية بعد”.

لقد ركزت آبل الكثير من الوقت والمال على توسيع وتحديث قدرات تتبع الصحة واللياقة للساعة، مع توفير المزيد في التحديثات المستقبلية.

في وقت سابق من هذا الشهر، قامت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أيضًا بمسح ميزة AFib History الخاصة بـ watchOS – والتي تراقب ضربات القلب غير المنتظمة والسريعة للغاية – وسيتم إصدارها في تحديث watchOS 9 القادم.