إذا كنت قلقا.. إليك طرق كشف الصور التي ينشئها الذكاء الاصطناعي

بدأ القلق يسيطر على الكثيرين بعد الحديث عن قدرات الذكاء الاصطناعي، على إنشاء الصور، والتساؤلات عن طرق كشف المزيف منها تظهر.

فقد أصبحت الصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي رائجة على الإنترنت، ولكن إذا كنت قلقًا بشأن هذا المحتوى، فإليك طرق التعرّف على صور الذكاء الاصطناعي.

سيطرت صور الذكاء الاصطناعي على العالم مؤخرًا بواقعيتها الفائقة. ففي حين أن إنشاء هذه الصور يمكن أن يكون ميزة مفيدة للعديد من الأفراد، فإن البعض يحاول استخدامها لإنشاء صور مزيفة عميقة. ومع ذلك، هناك بعض الإجراءات المضادة التي يمكن للأفراد استخدامها عندما يتعلق الأمر بفصل هذه الصور عن الصور الحقيقية.

وفيما يأتي خمس طرق لمعرفة ما إذا كانت الصورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تحقق من عنوان الصورة والوصف والعلامات:

ربما تكون هذه هي الطريقة الأسهل لفصل صور الذكاء الاصطناعي عن الصور الحقيقية. ومع وجود قدر كبير من الجودة المحيطة بالمرئيات التي يصنعها الذكاء الاصطناعي، فقد تم حثّ الشركات التي تولد مثل هذه المواد على التحلي بالشفافية بشأن أصل منتجاتها.

فحص التشوهات الجسدية:

رغم أن الذكاء الاصطناعي قطع شوطًا طويلًا في السنوات القليلة الماضية، فإنه لا يزال غير مثالي. لذلك يمكنك العثور على الأخطاء المادية المرئية في الصورة التي عادةً ما تنتج هذه عن الأداء غير السليم لخوارزميات التعلم الآلي؛ ما يؤثر بشكل أكبر على إنشاء الصورة. قد تشمل هذه العيوب عيونًا غير متساوية، وأسنانًا مزيفة، وأصابع مشوهة، وغير ذلك الكثير.

ابحث عن نص مشوه:

تم تصميم الخوارزميات التي تمت برمجتها لإنشاء صور باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا للتوصل إلى مجموعات جديدة من المحتوى. ومع ذلك، بالنسبة للغة المكتوبة، قد يؤدي هذا إلى إنشاء صور الذكاء الاصطناعي لواجهات المتاجر وملصقات غرف النوم ولافتات الشوارع بنصوص تبدو وكأنها لغة غريبة. ومن ثم، فإن التحقق من وجود نص غريب في خلفية الصورة يمكن أن يساعدك في اكتشاف هذه الصور.

الإضاءة والظلال الغريبة:

سيحاول الذكاء الاصطناعي غالبًا إضافة إضاءة وظلال عند إنشاء صورة، ما قد يجعل المشهد يبدو غير طبيعي في بعض الأحيان. وهذه العيوب ليست واضحة مثل العيوب الأخرى، ولكن يمكن اكتشافها إذا بحثت عنها.

استخدم برنامج الكشف عن الذكاء الاصطناعي:

ويعد أحد الحلول الآلية لاكتشاف الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. وتعد التطبيقات مثل Microsoft Video Authenticator مثالية لاكتشاف العناصر المرئية التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن هذه البرامج ليست مثالية للاستخدام في العالم الحقيقي، لكن من الآمن أن نقول إن أداءها سوف يتحسّن أكثر في المستقبل.