إذا كنت "قلقا" من سرقة محادثات واتساب.. إليك 5 نصائح مهمة

تعتبر محادثات “واتساب” مهمة للكثيرين، حتى أنه في بعض الأحيان يحتفظ بعض الأشخاص بالكثير من التفاصيل الخاصة بهم على التطبيق، لذا يجب اتخاذ بعض التدابير لحماية الدردشات.

وفي العالم الرقمي المتسارع اليوم، يعد “واتساب” من أكثر التطبيقات استخدامًا في العالم، وبات وسيلة اتصال لا بد منها.

وبقدر ما يتم استخدام التطبيق على نطاق واسع، فإن تأمين المحتوى والمحادثة على المنصة له أهمية قصوى.

لا بد من التشديد على أن حالات مختلفة من عمليات الاحتيال شهدها الإنترنت، عانى فيها مستخدمون كثر من تسرب دردشاتهم ومحادثاتهم الخاصة.

ونتيجة لذلك، من الضروري للغاية تأمين البيانات، ما سعى واتساب جاهدًا إلى تأمينه على مر السنوات.

وفيما يلي نظرة على 5 نصائح يمكن من خلالها تأمين المحتوى الخاص بك على تطبيق الدردشة الأكثر شهرة:

1- استخدام الرسائل المخفية

إذا شعرت أن محادثتك تحت المراقبة أو اشتبهت في أنها تخضع للمراقبة، فيمكنك اختيار ميزة “إخفاء الرسائل”، التي ستضمن حذف الدردشات تلقائيًا، وسيُطلب منك تحديد وقت لمدة 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا.

وبمجرد تحديد الفترة، سيتم حذف الدردشات بمجرد انتهاء الوقت المحدد، دون ترك أي أثر.

تنطبق هذه الميزة على جميع ملفات الوسائط المتعددة أيضًا.

2- تفعيل قفل الدردشة

توفر هذه الميزة وضعًا إضافيًا للأمان بالنسبة للمحادثات؛ فإذا شعرت بوجود وصول غير مصرح به إلى أجهزتك، يمكنك إبقاء محادثة معينة مقفلة، وهذا بمثابة درع استباقي لكشف المحادثات الحساسة أو الخاصة.

ولتطبيق هذه الميزة، سيتعين عليك تحديد دردشة معينة، وسيظهر خيار “قفل الدردشة”. بعد تحديد الخيار، لن يتمكن أي شخص من الوصول إليها.

3- التشفير التام بين الأطراف بشكل افتراضي

يُنصح دومًا بتمكين التشفير الشامل لجميع محادثاتك. ويعتقد أن حماية التشفير هذه تعني أنه حتى واتساب لن يتمكن من الوصول إلى محتوى الدردشات.

4- الحماية ضد المكالمات المزعجة

لحماية نفسك من المكالمات غير المعروفة غير المرغوب فيها، يمكنك اختيار ميزتي “إسكات المتصل غير المعروف” و”ترحيل المكالمات”، ولن تعمل هاتان الميزتان على الحماية من عمليات الاحتيال المحتملة فحسب، بل ستخفي أيضًا عنوان IP أثناء المكالمات.

5- تشفير النسخ الاحتياطية السحابية

هناك طريقة أخرى لتأمين المحتوى، وهي تشفير النسخ الاحتياطية للدردشة المخزنة على السحابة.

سيساعد هذا في تأمين البيانات من الوصول غير المصرح به من قبل عمالقة التكنولوجيا، مثل غوغل وأبل، للمحتوى الذي تم نسخه احتياطيًا.