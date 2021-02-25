الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إصدار جديد من لعبة "ببجي" بتفاصيل مثيرة

25 - فبراير - 2021
لعبة ببجي

لعبة ببجي

A A A
طباعة المقال

كشفت تقارير تقنية حديثة أن ”استوديو كرافتون“ Krafton طور الإصدار التالي من اللعبة والمسمى ”ببجي موبايل 2“.

وأشارت التسريبات إلى أن الشركة تستعد لإطلاق ”ببجي موبايل 2“ في مطلع الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تدور أحداثها في عام 2051 من عالم ببجي.

ووفقا لموقع ”جادجيتس“، من المتوقع أن يحتوي الإصدار الجديد من اللعبة الشعبية والتي ستكون متاحة في كل من متجر Google Play ومتجر أبل App Store، على خريطة جديدة وشكل مستقبلي.

وتتضمن التحسينات الجديدة في ”ببجي موبايل 2″، أسلحة جديدة دفاعية وهجومية مثل: الطائرات المسيرة، والمخابئ المتحركة، والتي من شأنها أن تغير آليات لعب Battle Royale.

ومع ذلك أشار بعض الخبراء إلى أن خطوة إطلاق الإصدار الجديد قد تكون سابقة لأوانها، لأن اللعبة لا تزال حديثة نسبيا، ولا تزال تحقق الكثير من الأرباح على الرغم من حظرها في بعض الأسواق الرئيسة مثل: الهند.

إلا أن البعض الآخر يشير إلى أن الإطلاق الناجح للنسخة الثانية من اللعبة، سيمنح الأستوديو المزيد من الثقة ومن شأنه توسيع قاعدة لاعبيه.

هذا وعلى الرغم من محاولات الشركة العودة إلى سوق الهند بعد قطع علاقتها مع شركة تنسنت، إلا أن الحكومة الهندية لا تزال تصر على رفض رفع الحظر.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    العملات الرقمية
    بوادر تحسن في أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تعزز مكاسبها
    شبكة الجيل الخامس
    معركة حامية بين مخدمي شبكات الجيل الخامس 5G بشأن الترددات الراديوية
    شعار شركتي أبل وغوغل
    ممارسات غير عادلة ومضللة.. التحقيقات تلاحق أبل وغوغل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟