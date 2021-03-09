إصدار جديد من هاتف Galaxy S20 FE يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11

كشفت تقارير تقنية حديثة أن شركة ”سامسونغ“ الكورية تعمل على إصدار جديد من جهاز Galaxy S20 FE، حيث تمت الموافقة على هاتف غلاكسي جديد يحمل رقم الطراز SM-G780G.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها رقم طراز SM-G780G عبر الإنترنت، ويعمل هذا الجهاز بنظام Android 11.

ومن المعروف أن هاتفي Galaxy S20 FE و Galaxy S20 FE 5G يحملان رقم الطراز SM-G780F و SM-G781B على التوالي، ويتوافق رقم الطراز SM-G780G مع متغير LTE ومن المحتمل أن يكون إصدارًا مخصصًا لعدد قليل من الأسواق.

وأشار موقع ”سام موبايل“، إلى أنه من المحتمل ألا يكون لدى الإصدار الجديد الكثير من الاختلافات مقارنة بالهواتف الحالية؛ نظرًا لتشابه أرقام طرازها، ولكنه يتميز بنظام تشغيل أندرويد 11.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى للأجهزة أو موعد وصول هذه الأجهزة، أو ما إذا كان سيختلف عن جهاز Galaxy S20 FE الأصلي.

ويمتاز هاتف Galaxy S20 FE بهيكل بلاستيكي بدلاً من الزجاج والمعدن الموجود في هواتف S20 السابقة، كما يتميز S20 FE بكاميرا رئيسية مزودة بعدسة بزاوية عريضة 12 ميغابكسل وأخرى بدقة 12 ميغابكسل؛ للحصول على لقطات بزاوية واسعة للغاية فضلًا عن عدسة تليفوتوغرافي بدقة 8 ميغابكسل مع تقريب بصري 3x.

فضلًا عن ذلك، يعمل Galaxy S20 FE بمعالج Snapdragon 865 مثل باقي تشكيلة Galaxy S20 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت مع بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة.