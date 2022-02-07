إصدار خاص من آيفون 13 برو لـ"أولمبياد بكين"

أعلنت شركة كافيار عن إطلاق إصدار خاص “Olympic Hero” من الهاتف الذكي آيفون 13 برو، بمناسبة انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022.

وأوضحت الشركة الروسية أن الإصدار الخاص الجديد يمتاز بتصميم أنيق باللون الأحمر والذهبي مع الشعار الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأشارت كافيار إلى أنها قامت بتعديل التصميم بشكل كبير؛ حيث يأتي الإصدار الخاص بإطار مصقول باللون الذهبي مع جانب خلفي باللون الأحمر مع خطوط منقوشة، بالإضافة إلى شعار دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022، والتي تستمر حتى 20 فبراير/ شباط الجاري.

وفي الجزء السفلي يظهر جبل Xiaohaituo، والذي يعتبر مكانا للتزلج في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. وأكدت الشركة الروسية أن الجانب الخلفي المطلي باللون الأحمر مصنوع من توليفة من المواد القوية، أما العناصر الذهبية على الجانب الخلفي فإنها إما مطلية بالذهب أو مصنوعة من الذهب عيار 18.

ويقتصر إنتاج الموديل الأساسي على 109 نسخة فقط حسب عدد الميداليات الأولمبية لهذا العام، ويتوافر بسعر 5930 يورو، أما الإصدار المصنوع من الذهب عيار 18 فإنه يتوافر بسعر 23910 يورو للإصدار المزود بذاكرة 128 جيجابايت.

ويبلغ سعر الإصدار الفاخر آيفون 13 برو ماكس بسعة واحد تيرابايت حوالي 25400 يورو، ويقتصر إنتاجه على 8 نسخ فقط، ويظهر نقش الإصدار المحدود من 1 إلى 8 على جانب الهاتف الذكي الفاخر.

تحتل سلسلة هواتف آيفون برو مكانة خاصة لدى عملاء شركة أبل، ويأتي هاتف آيفون 13 برو بمواصفات وقدرات مميزة، فالهاتف يحوي على شريحة A15 Bionic أسرع.

ويتميز iphone 13 pro بوجود 3 كاميرات جديدة تمامًا، وشاشة محسّنة مع عرض معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز ProMotion الذي يمكن أن يصل سطوعه إلى 1000 شمعة.

مواصفات آيفون 13 برو

من أبرز مواصفات هاتف آيفون 13 برو ، كونه يدعم شاشات Super Retina XDR ،ويستخدم هاتف آيفون 13 برو شريحة A15 Bionic الجديدة، التي توفر زيادة في سرعة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات المألوفة مقارنة بالعام الماضي. وتقول الشركة أيضًا إن الشريحة يجب أن تكون أسرع لمهام التعلم الآلي.

ويحتوي هاتف iphone 13 pro على نظام ثلاثي الكاميرات جديد كليًا. ويجب أن توفر الكاميرا الفائقة الاتساع تصويرًا أفضل في الإضاءة المنخفضة. بينما يجب أن تشهد الكاميرا الواسعة للغاية تحسينات أيضًا، بفضل فتحة العدسة الأوسع.

وتزيد عدسة التقريب الآن حتى 3x، مما يتيح تكبيرًا بصريًا 6x عبر الكاميرات الثلاث. وتحتوي جميع الكاميرات الثلاث الآن على الوضع الليلي، وهناك وضع ماكرو جديد لتصوير الأهداف على بعد 2 سنتمتر فقط. ويتم تضمين تثبيت الصورة البصرية بتحويل المستشعر في كلا النموذجين.

ومن ضمن مميزات هاتف آيفون 13 برو التي أعلنت عنها أبل، هي ميزة Photographic Styles الجديدة للتصوير الفوتوغرافي، التي تبدو وكأنها تعمل إلى حد ما مثل مرشحات الكاميرا التقليدية مع القليل من التصوير الحسابي.

كما يحظى هاتف iphone 13 pro بميزة التركيز السينمائي.

ويستطيع هاتف iphone 13 pro التصوير بدقة تصل إلى 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية في ProRes، وهو تنسيق فيديو عالي الجودة يمنح محرري الفيديو مزيدًا من التحكم عند تعديل اللقطات بعد التقاطها.

من التحسينات التي يتميز بها هاتف آيفون 13 برو ، تحسين عمر البطارية، حيث يدوم الهاتف 2.5 ساعة أطول من آيفون 12 برو ماكس عند الشحن.

يتميز هاتف iphone 13 pro بالعديد من المميزات، منها نظام كاميرا بعمق حقيقي أصغر بنسبة 20% في المقدمة، وأحزمة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

كما أن الهاتف آيفون 13 برو يتميز بوجود تقنية العرض ProMotion التي يمكنها التحديث من 10 هرتز إلى 120 هرتز، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافي 77 مم مع كاميرا بصرية 3x.

أيضا يأتي هاتف iphone 13 pro بكاميرا فائقة الاتساع مع تعزيز بنسبة 92% في الإضاءة المنخفضة، وفتحة عدسة f / 1.8، وتركيز تلقائي، وعدسة سداسية العناصر.