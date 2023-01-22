إضافة نصوص ذكاء اصطناعي لمنصة ChatGPT

في تطور يمكن أن يغير النصوص المكتوبة على الإنترنت بصورة جذرية، كشفت مايكروسوفت، عن إضافة نصوص الذكاء الاصطناعي لمنصة المحادثة المتطورة ChatGPT إلى خدمة الحوسبة السحابية الخاصة بها.

وتعتزم مايكروسوفت توفير هذه الخاصية على خدمة الحوسبة السحابية “آزور”.

,منصة شات جي.بي.تي، التي أطلقت منذ أسابيع قليلة، معروفة باستخدامها للذكاء الاصطناعي في كتابة نصوص تبدو كنصوص كتبها البشر .

يعني هذا التطور أنه يمكن لمواقع الإنترنت التجارية استهداف المستهلكين بنصوص موجهة ومخصصة لهم تمت كتابتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لنشرها على كل المنصات على الإنترنت.

ويذكر أن تكنولوجيا شات جي.بي.تي طورتها شركة أوبن أيه.آي للتكنولوجيا، وأطلقتها منذ أسابيع قليلة، نجحت خلالها في جذب أكثر من مليون مستخدم.

ويأتي ذلك فيما قررت مايكروسوفت استثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في شركة أوبن إيه. آي.

وتتضمن الصفقة قيام مايكروسوفت بضخ هذه الاستثمارات على مدى عدة سنوات، رغم أن الشروط النهائية يمكن أن تتغير، مضيفة أن الشركتين تناقشان الصفقة منذ شهور.

ونجحت منصة شات جي.بي.تي في إضافة واقع جديد بعالم الإنترنت منذ إطلاقها في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وجمعت أكثر من مليون مستخدم خلال أقل من أسبوع.

وتستطيع هذه المنصة تقليد الأصوات البشرية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهو ما أثار التكهنات حول قدرتها على أن تحل محل الكتاب المحترفين، أو حتى تهديد نشاط البحث الرئيسي لشركة غوغل.

وتحقق شركة أوبن ايه.آي، التي شارك في تأسيسها إيلون ماسك وسام ألتمان، عائداتها من خلال رسوم تفرضها على المطورين مقابل السماح لهم باستخدام تكنولوجيتها.

ChatGPT عبارة عن ذكاء اصطناعي يكتب لك أي نوع من الكتابة التي تريدها، وتشمل الرسائل، كلمات الأغاني، الأوراق البحثية، الوصفات، جلسات العلاج، القصائد، المقالات، الخطوط العريضة، وحتى كود البرامج.

وأعلنت مايكروسوفت أنها ستنشئ البرنامج في Microsoft Word ، وتم بالفعل نشر الكتب الأولى التي كتبها ChatGPT.

وقال البروفيسور إريك برينجولفسون، مدير مختبر الاقتصاد الرقمي بجامعة ستانفورد: “أعتقد أن هذا حدث ضخم”.. “لن أتفاجأ بعد 50 عامًا من الآن، عندما ينظر الناس إلى الوراء ويقولون “واو”.. لقد كانت هذه مجموعة أساسية من الاختراعات التي حدثت في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.

وأضاف: معظم الاقتصاد الأمريكي عبارة عن عمل معرفي ومعلوماتي، ومن سيتأثر بشدة بما يحدث.. أود أن أضع أشخاصًا مثل المحامين على رأس القائمة.. لكن من الواضح أيضا أن الكثير من مؤلفي النصوص وكتاب السيناريو سيتأثرون.. وأنا أحب استخدام كلمة “متأثر “، وليس “مستبدلًا”. وختم: الجميع بالتأكيد ليسوا سعداء، وفقا لـ cbsnews.

شات جي بي تي “ببغاء”

قال تيمنت جيبرو ، الباحث في الذكاء الاصطناعي والمتخصص في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: أعتقد أننا يجب أن نشعر بالرعب حقًا من هذا الأمر برمته.

وتابع جيبرو: تعلمت ChatGPT كيفية الكتابة من خلال فحص ملايين المقالات المكتوبة على الإنترنت، لكن لسوء الحظ ، صدق أو لا تصدق، فليس كل شيء على الإنترنت صحيحًا!.

وشدد جيبرو على أنه لم يتم تعليمه فهم الحقيقة، وما هو الخيال، أو أي شيء من هذا القبيل”.. سيعيد نوعًا ما “الببغاء” إلى ما كان على الإنترنت.

ويهدد توسع مايكروسوفت في تطبيق شات جي بي تي شركة ألفابيت المالكة لأكبر محرك بحث في العالم “جوجل”، حيث إن التطبيق الجديد لديه قدرة كبيرة في خداع محركات البحث.