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إطلاق أحد أفضل الحواسب المحمولة لهذا العام... إليكم التفاصيل

منذ 34 دقيقة
شركة "شاومي"

شركة شاومي

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تستعد Xiaomi لإطلاق حاسبها الجديد الذي سيكون من بين أفضل الحواسب المحمولة التي تطرح هذه السنة.

وسيأتي الحاسب الجديد بنسختين مجهزتين بهياكل متينة وأنيقة مصنوعة من الألومينيوم، وستكون نسخة Xiaomi Mi Notebook Pro بوزن 1.4 كلغ تقريبا.

وسيحصل Xiaomi Mi Notebook Pro على الأغلب على شاشة OLED بمقاس 14 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، أبعادها “16:10″، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 600 شمعة/م تقريبا.

ويوفر هذا الجهاز دعم Dolby Vision لعرض المحتوى بنطاق ديناميكي عال، وتقنية تصحيح ألوان LUT ثلاثية الأبعاد، كما سيزود بمكبرات صوت عالية الأداء.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Intel Core i7-1260P أو Intel Core i5 من الجيل الثاني عشر، وذواكر وصول عشوائي 8 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية SSD بسعة 512 غيغابايت أو 1 تيرابايت.

 

 

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