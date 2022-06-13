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إطلاق أكاديمية للتدريب على المهن الرقمية في فرنسا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 13 - يونيو - 2022 12:52 مساءً
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كشفت مجموعة “ميتا” ومدرسة “سيمبلون” الفرنسية للتدريب على المهن الرقمية في بيان مشترك، الأحد، عن إطلاق “أكاديمية ميتافيرس” في فرنسا بداية العام الدراسي 2022.

ويشكّل “ميتافيرس” الذي ترى فيه شركات التكنولوجيا الرقمية العملاقة قفزة نوعية في مسار تطور الإنترنت، عالماً رقمياً من المفترض أن يشكل امتداداً للواقع المادي عبر الواقع المعزز أو الافتراضي، وأن يحول شبكة الويب من ثنائية البُعد إلى ثلاثية البُعد.

وأكد نائب رئيس “ميتا” لجنوب أوروبا “لوران سولي”، أن هذه المدرسة ستتميز بأنها “مجانية وإقليمية وابتكارية”، وستركز على “فرص العمل”.

وأشار الى “أن هدفنا للسنة الأولى هو تدريب نحو 100 طالب في اثنتين من المهن المتعلقة بـ”ميتافيرس”، هما مطور متخصص في التقنيات الغامرة وفني مساعدة ودعم”.

كما لفت إلى أن “التعليم في ذاته لن يرتكز على استخدام ميتافيرس، إذ لا يزال هذا الجانب مشوباً بالغموض نوعاً ما. سنهتم فقط بالتقنية ثلاثية البُعد وبالتفاعل في العالمين. وسيكون التعليم حضورياً”.

وتهدف “أكاديمية ميتافيرس” التي ستكون لها مقار في باريس وليون ومرسيليا ونيس إلى تدريب 20 طالباً في كل مدينة وفي كل دفعة، مع إيلاء اهتمام خاص بالتنوع وموقع المرأة.

وتابع سولي: “نبحث عن أشخاص من كل الجنسيات، وهدفنا أن تكون نسبة النساء في الدفعة الأولى 30%”.

وكانت “ميتا” أعلنت في تشرين الأول 2021 عزمها على توظيف 10 آلاف شخص من دول الاتحاد الأوروبي في السنوات الخمس المقبلة للعمل على تطوير عالم “ميتافيرس” الرقمي الذي بات الأولوية الاستراتيجية الجديدة للمجموعة الأميركية.

وتهدف المجموعة من هذه الخطوة إلى التمكن من تلبية الطلب المستقبلي للشركات التي تبحث عن المهارات والمهن المتعلقة بـ”ميتافيرس”.

وأكد الشريكان أن “80% من مهن سنة 2030 لم يتم اختراعها بعد. لذا ينبغي الشروع في ذلك الآن”.

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