إطلاق أول قمر صناعي كويتي للفضاء

أعلنت شركة الفضاء المداري بالكويت، الأ{بعاء، عن إطلاق أول قمر صناعي كويتي إلى الفضاء.

وقال مدير عام شركة الفضاء المداري الكويتية بسام الفيلي، يوم الأربعاء، عن إطلاق أول قمر صناعي كويتي من قاعدة إطلاق الصواريخ الفضائية “كيب كانافيرال” بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأوضح الفيلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن “قمر الكويت” يمثل خطوة جديدة في رحلة الكويت للفضاء، ويستهدف بناء القدرات الكويتية في تصميم وتجميع الأقمار الصناعية وتطوير تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وأضاف “قبل 6 أشهر نجحنا في إطلاق أول تجربة علمية من الكويت للفضاء، واليوم شهدنا إطلاق أول قمر صناعي باسم الكويت، ومستمرون في الخطوات باتجاه بناء القدرات الكويتية في مجال الفضاء، وتأسيس برنامج فضاء كويتي أسوة بالدول الشقيقة المجاورة”.

وتتمثل المهمة الفضائية لقمر الكويت في تمكين الطلاب والطالبات من المساهمة في تطوير تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وإعداد جيل من المتخصصين لتشغيل الجيل القادم من الأقمار الصناعية المتطورة.

وتم إجراء الاختبارات التشغيلية لـقمر الكويت في مختبرات شركة اندوروسات، حيث تم التحقق من الوظائف التشغيلية للقمر وقدرته على أداء جميع المهام كما هو متوقع، بما في ذلك إدارة إنتاج وتنظيم الطاقة الكهربائية للأنظمة المختلفة وتحديد وضعية القمر في مداره والتحكم فيه، وكذلك الاتصالات ونقل المعلومات وحتى إصلاح نظام التشغيل في حال تعثر برمجيات التشغيل.