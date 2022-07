إطلاق اسم مؤلفة خيال علمي على إحدى البقع المكتشفة على المريخ

أعلنت وكالة “ناسا” الأمريكية لعلوم الفضاء، أمس السبت 6 آذار، عن تكريمها لمؤلفة خيال علمي على كوكب المريخ.

وقررت “ناسا” تسمية موقع هبوط مسبارها “بيرسيفرانس” على المريخ الشهر الماضي باسم المؤلفة، أوكتافيا إي باتلر، التي توفيت قبل 15 عاما، وتناولت في رواياتها المستقبل البعيد.

وقالت كاثرين ستاك مورغان، وهي نائبة عالم المشروع في مسبار “بيرسيفرانس”، في بيان صحفي: “يجسد أبطال روايات أوكتافيا بتلر التصميم والإبداع والتغلب على التحديات، مما يجعلها مناسبة تماما لمهمة المسبار “بيرسيفرانس”.

وتابعت: “لقد ألهمت بتلر مجتمع علوم الكواكب وأثرت على العديد من الأشخاص خارجها، بما في ذلك أولئك الذين تم تمثيلهم بشكل غير عادل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

“One of the most valuable traits is persistence.”

My team informally named my touchdown site "Octavia E. Butler Landing" in honor of the late author. Butler's protagonists embody determination and inventiveness.

