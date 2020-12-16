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إطلاق الإصدار التجريبي لتطبيق تواصل الإماراتي

منذ 13 دقيقة
شعار تطبيق تواصل الإماراتي

شعار تطبيق تواصل الإماراتي

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أعلن مؤخراً عن إطلاق الإصدار التجريبي لتطبيق تواصل TawasalSuperapp في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويعد تطبيق ”تواصلTawasal“ آمنًا للمراسلات ومتعدد الأغراض، ويُعنى بمختلف الأنشطة الحياتية الرقمية، ويقدم مكالمات فيديو ومكالمات صوتية مجانية، إضافة إلى المراسلات النصية، المؤتمرات المرئية، والروبوتات التفاعلية والخدمات الحياتية للعملاء في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا وآسيا.

ويقدم تطبيق ”تواصل“ مجموعة كاملة من المزايا، مثل دفع الفواتير وحجوزات المطاعم، وصولًا إلى التعليم عن بعد والخدمات المهنية.

وتتاح للمستهلكين -أيضًا- فرصة الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك البث المباشر للأخبار والرياضة والترفيه، فضلًا عن الشراكات مع تجار التجزئة المحليين والسوق العالمية، وحتى خدمة الكونسييرج، مما يتيح للمستخدمين تقديم مهاراتهم لبقية المشاركين عبر المنصة، وبالتالي توليد دخل مهم، وسيوفر التطبيق قريبًا، خدمات طبية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

أما رجال الأعمال الذين يستخدمون تطبيق ”تواصل“ فسوف يستمتعون بميزة مخصصة للمكالمات المرئية الجماعية، تشمل كل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع إمكانية وصول عدد المشاركين إلى 25 مشاركًا.

وتم تطوير تطبيق تواصل في الإمارات، بالتعاون مع فرق ومواهب محلية، ومن المقرر أن يعمل على أندرويد Android و آي أو إس iOS في الوقت عينه.

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