إطلاق الإصدار الثاني من سلسلة iPhone 12 مطلية بالألماس والذهب

أعلنت شركة ”كافيار“ الروسية، عن إطلاق إصدارًا جديدًا من هاتفي iPhone 12 Pro و 12 Pro Max بتصميم فخم مطلي بالألماس والذهب وأشكال الأسلحة القديمة في أحدث مجموعتها التي تحمل اسم Warrior.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تطلق فيها الشركة إصدارات warrior، حيث أطلقت مجموعة من الإصدارات للمرة الأولى في أكتوبر وأطلقت الآن ستة طرازات جديدة.

وكشفت الشركة أن أغلى إصدار في المجموعة الجديدة هو Mao الذي اشتق اسمه من رمح ماو المستخدم في الصين خلال عهد أسرة هان، ويتميز الهاتف بإطار من الذهب عيار 24 ممزوج بخشب الماهوجني ويعلوه حجر ياقوت، ويبدأ جهاز Mao iPhone 12 Pro بسعة تخزين 128 جيجابايت بسعر 37 ألف دولار، ويصل إلى 45 ألف دولار لإصدار 12Pro Max بسعة تخزين 512 جيجابايت.

وتقدم الشركة مجموعة أخرى من طراز Apocalypto الذي يبدأ بسعر قدره 35 ألف دولار، والذي يسلط الضوء على ثقافة تولتيك التي ظهرت في المكسيك بين 900-1521 م.

ويتميز طراز Apocalypto بلوح خلفي من الذهب عيار 24 قيراطًا مع رأس سهم Toltec Obsidian يعود لحوالي 500 ميلادي في الخلف في المكان الذي يوجد فيه عادةً شعار ”آبل“، ويضيف هذا السهم عاملًا مميزًا للهاتف، وهو واحد من القطع الأثرية التي ميزت هذه الفترة.

وتشمل الإصدارات الأخرى في سلسلة Warrior، نموذج Rajan المستوحى من المحاربين الهنود القدماء بالإضافة إلى إصدارات أطلقت عليها Apache و Zulu.