الأثنين 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إطلاق الإصدار الخاص للسماعة اللاسلكية Sennheiser CX Plus في السوق الهندية

منذ 9 دقائق
شعار شركة Sennheiser

شعار شركة Sennheiser

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة Sennheiser عن إطلاق الإصدار الخاص من سماعتها اللاسلكية Sennheiser CX Plus، في السوق الهندي.

قدمت Sennheiser الإصدار الخاص من سماعة Sennheiser CX Plus اللاسلكية بتصميم غير لامع باللون الأسود، مع تجربة صوتية مميزة، مع تقنية TrueResponse transducer الصوتية وتصميم يتوافق بدقة مع أذن المستخدم.

وتستمر سماعة CX Plus SE في التشغيل على مدار 24 ساعة، وتأتي بمعايير IPX4 لمقاومة التعرق والرذاذ، كما تدعم السماعة ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، لدعم صوتيات واضحة في الأماكن الصاخبة.

كما تأتي السماعة اللاسلكية بوضع تشغيل شفاف يدعم المستخدم في الإستماع للمحيط من حوله، أيضاً يرتكز التحكم في السماعة اللاسلكية على اللمس لإجراء المكالمات، وإستخدام المساعد الرقمي.

ويتضمن تصميم السماعة اللاسلكية اثنان من الميكروفونات، التي تدعم تقنية الصوتيات وتشغيل صوتيات بوضوح أكثر في ميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

كما تضم سماعة CX Plus SE بطارية بقدرة 55mAh، بينما تأتي حافظة الشحن بطارية بقدرة 420 mAh، بعمر تشغيل 8 ساعات، ويصل عمر الشحن إلى 24 ساعة مع الحافظة.

وتدعم سماعة Sennheiser CX Plus SE تقنية البلوتوث 5.2، كما تدعم الشحن السريع خلال 1.5 ساعة، وتأتي السماعة اللاسلكية بسعر 188 دولار.

 

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    سطح القمر
    رادارات وأسلحة.. الصين تخطط لإطلاق نظام كوكبي مسلح لحماية الأرض
    الوضع المظلم للتطبيقات
    منها خدعة البطارية.. 3 أسباب ستغير رأيك حول "الوضع المظلم" للتطبيقات
    روبوت يخرج عن السيطرة ويكسر إصبع طفل صغير
    فيديو مخيف.. روبوت يخرج عن السيطرة ويكسر إصبع طفل صغير!!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    منتخب لبنان لكرة السلة
    فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا
    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي معلقاً على فوز منتخب لبنان.. "لن يعكره صوت نشاز"!!
    المنتخب اللبناني
    اعتداء على المنتخب اللبناني بعد فوزه على الأردن