إطلاق النسخة التجريبية من محفظة اليوان الصيني الرقمي

أعلنت السلطات الصينية عن إطلاقها إصدارًا تجريبيًا من تطبيق محفظة اليوان الرقمي في متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة، وفق ما نقل موقع “كوين تليغراف”.

وقد طور معهد أبحاث العملات الرقمية التابع لبنك الصين الشعبي (PBOC) تطبيق “e-CNY (الإصدار التجريبي)”، والذي كان متاحًا للتنزيل على متاجر تطبيقات أندرويد وأبل الصينية يوم الثلاثاء في شنغهاي.

ووفقًا لتغريدة من بلوك بيتس، وهو مصدر إخباري محلي، يمكن للمستخدمين الفرديين في الصين الآن تنزيل إصدار سابق من التطبيق لاختبار فتح المحفظة الشخصية وإدارتها، بالإضافة إلى معاملات اليوان الرقمي.

ومع ذلك، وفقًا لتقرير صادر عن رويترز، يزعم التطبيق أنه في مرحلة بحث وتطوير تجريبية ولا يمكن الوصول إليه إلا لأفراد محددين من خلال مزودي خدمة e-CNY المعتمدين.

في أواخر خريف عام ٢٠٢١، صرح محافظ بنك الشعب الصيني يي غانغ أن البلاد ستستمر في تطوير عملتها الرقمية للبنك المركزي (CBDC) وتحسين التصميم والاستخدام، بما في ذلك تعزيز قابلية التشغيل البيني مع أنظمة الدفع الحالية. كما أعلن بنك الشعب الصيني (PBOC) في اجتماع نهاية العام أنه سيواصل الضغط من أجل زيادة تطوير اليوان الرقمي.

اتخذت الصين زمام المبادرة بشكل كبير في تطوير العملة الرقمية للبنك المركزي للاستخدام العام، متجاوزة غالبية البلدان، التي لا تزال في مراحل البحث للعملة الرقمية للبنك المركزي. حيث قال بنك الشعب الصيني إن العملة الرقمية يمكن استخدامها خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في عام ٢٠٢٢. ومع ذلك، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ من الولايات المتحدة عن قلقهم بشأن هذا الادعاء، مشيرين إلى أنه لا ينبغي للرياضيين الأمريكيين استخدام العملة في حدث تستضيفه الصين.