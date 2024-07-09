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إطلاق تركسات 6 إيه.. تركيا تنضم إلى نادي الدول المصنعة للأقمار الصناعية

9 - يوليو - 2024
القمر الصناعي (تركسات 6 إيه) - الأناضول

القمر الصناعي (تركسات 6 إيه) - الأناضول

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أطلقت تركيا القمر الصناعي (تركسات 6 إيه)، وهو أول قمر صناعي للاتصالات محلي الصنع، إلى مداره في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء في خطوة قالت أنقرة إنها ستوسع تغطية الأقمار الصناعية للبلاد وتلبي احتياجات البث التلفزيوني.

وحمل صاروخ من طراز فالكون 9 من صنع شركة سبيس إكس القمر الصناعي إلى الفضاء من منصة إطلاق سبيس لونش كومبلكس 40 بقاعدة كيب كنافيرال للقوات الفضائية في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الإطلاق يمثل استهلالا “لمرحلة جديدة” لأنقرة في إنتاج الأقمار الصناعية.

وأضاف “لقد أنتجنا في تركيا أكثر من 81 بالمئة من الأنظمة الفرعية والمحطات الأرضية للأقمار الصناعية والبرمجيات ضمن المشروع 6 إيه الذي يمثل أهمية كبرى لمستقبل بلادنا في الفضاء، وبالموارد الوطنية”.

وقال وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو إن الإشارة الأولى من تركسات 6 إيه تم استقبالها بعد 67 دقيقة من إطلاقه كما هو مخطط، مضيفا أن القمر الصناعي سيوسع تغطية تركيا إلى خمسة مليارات شخص.

وأضاف “سنكون بهذا قد وصلنا باتصالاتنا وبثنا التلفزيوني إلى مستوى أفضل وأكثر أمانا”، موضحا أن تركسات 6 إيه سيسمح الآن لتركيا بالوصول أيضا إلى الهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند.

وسبق أن أطلقت تركيا أقمارا صناعية باستخدام صواريخ من شركة سبيس إكس أيضا. وقال أورال أوغلو إن تركسات 6 إيه يأتي تتويجا لجهد استمر 10 سنوات لإنتاج قمر محلي الصنع، مضيفا أن ذلك يعني أن تركيا أصبحت واحدة من 11 دولة نجحت في ذلك.

    المصدر :
  • رويترز

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