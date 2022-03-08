إطلاق تطبيق “تواصل سوبر آب” الإماراتي للمراسلات

أعلنت شركة تواصل لتكنولوجيا المعلومات في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عن إطلاق تطبيق ”تواصل سوبر آب“ الإماراتي، والذي يقدم عددا من المزايا لمستخدميه، أهمها إتاحة المكالمات الصوتية والمرئية مجانا.

ويعد التطبيق، الذي يمكن تحميله عبر أجهزة أندرويد وأبل، منصة اتصال مع مكالمات مرئية وصوتية مجانية ورسائل فورية بجودة عالية، إضافة إلى تقديمه خدمة تشفير الرسائل.

ويوفر ”تواصل سوبر آب“ خدمات الرسائل الفورية بسرعة عالية لنقل الملفات، ومنصة لإنشاء محادثات فورية، يمكن العمل على توثيقها.

ويتيح التطبيق ترجمة الرسائل من أي لغة إلى اللغة الأم، كما يمكن من خلاله إرسال ملصقات متحركة خلال إجراء المحادثات، في الوقت الذي يمكن فيه تعيين كلمة مرور للتطبيق؛ للحفاظ على الخصوصية.

وإضافة إلى ميزات التواصل، يتيح التطبيق خدمة الأخبار المصغرة، إذ يمكن من خلاله الاشتراك في قنوات إعلامية شهيرة مثل CNN و BBC وغيرها، ومشاركة آخر الأخبار مع الأصدقاء، كما جار العمل على إضافة الصحف الخليجية المعروفة.

وكذلك، يمكن التمتع بخدماته الرياضية، حيث يتيح الاشتراك متابعة الفريق أو اللاعب المفضل في مختلف الألعاب الرياضية بما في ذلك لعبة الكريكيت، كما يمكن متابعة الإحصائيات الرياضية، ومشاهدة البث النصي داخل التطبيق لأكثر الألعاب إثارة.

كما يضم التطبيق مزية الخدمات المالية، فمن خلالها يمكن الدفع للسلع والخدمات، وإجراء تحويلات للخارج، والاطلاع على العملات المشفرة والتعامل معها، وكذلك أسهم الشركات الشرائية والإدارة.

ويمكن كذلك استخدام التطبيق للحجز، مع ميزات حجز طاولة في مطعم، واكتشاف القائمة على الإنترنت، ودفع الإكرامية للنادل.

ومن المنتظر أن يقدم ”تواصل سوبر آب“ خدمة التعامل مع صالونات التجميل والسبا، وصالونات الحلاقة، وإتاحة الفرصة لحجز موعد لديهم عن طريقه.

ويؤكد القائمون على التطبيق أنه سيتم تفعيل خدمة الطقس على شاشة الاكتشاف فيه، وأسعار الأسهم، وأقسام للمجتمع والمدونات في جميع خدماته المصغرة.