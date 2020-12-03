استمع لاذاعتنا

إطلاق خدمة اجتماعات الفيديو “مايكروسوفت تيمز”

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 3 - ديسمبر - 2020 2:29 مساءً
إقبال كبير على تطبيقات دردشة الفيديو

إقبال كبير على تطبيقات دردشة الفيديو

A A A
طباعة المقال

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وازدياد الناس على استخدام تطبيقات محادثات الفيديو ، أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن إطلاق نسخة للحواسيب من خدمة دردشة الفيديو Teams.

وخدمة مايكروسوفت تيمز متوفرة منذ فترة طويلة للأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد وأبل “آي أو إس”.

وبغض النظر عن قناة الاتصال المستخدمة فإن خدمة دردشة الفيديو ستظل مجانية للمستخدم العادي.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الحد الأقصى للمشاركين في دردشة الصوت أو الفيديو يقتصر على 250 مستخدما.

وتابعت: “تستمر الجلسة لمدة 24 ساعة مع إمكانية إظهار ما يصل إلى 49 قسم فيديو في المعرض”.

كما تتيح هذه الخدمة أيضا إمكانية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو أثناء الدردشة.

وأوضحت شركة مايكروسوفت أنه يمكن للمستخدمين، الذين لا يتوفر لديهم برنامج Teams أو حساب مايكروسوفت، المشاركة في المؤتمر من خلال إرسال رابط الدعوة لهم لكي يتمكنوا من الانضمام إلى مؤتمر الفيديو في متصفح الويب.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    معلومات مثيرة عن المريخ
    معلومات مثيرة عن المريخ.. فرص الحياة على الكوكب الأحمر
    ايفون 12
    أبرز المشاكل التقنية التي تواجه مستخدمي هواتف iPhone 12
    السماح ببيع لحم دجاج مصنع بالمختبر
    سنغافورة..أول دولة تسمح بتداول “لحم دجاج” مصنع في المختبر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سعر صرف الدولار
    دولار السوق السوداء يحافظ على ارتفاعه… كم بلغ سعره؟
    حزب الله
    قريباً… أوروبا محظورة على حزب الله‏
    هيكل معدني تم العثور عليه بالصدفة
    بعدما أثار الحيرة.. الكشف عن حقيقة “الهيكل الغامض”