إطلاق خدمة اجتماعات الفيديو “مايكروسوفت تيمز”

إقبال كبير على تطبيقات دردشة الفيديو

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وازدياد الناس على استخدام تطبيقات محادثات الفيديو ، أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن إطلاق نسخة للحواسيب من خدمة دردشة الفيديو Teams.

وخدمة مايكروسوفت تيمز متوفرة منذ فترة طويلة للأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد وأبل “آي أو إس”.

وبغض النظر عن قناة الاتصال المستخدمة فإن خدمة دردشة الفيديو ستظل مجانية للمستخدم العادي.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الحد الأقصى للمشاركين في دردشة الصوت أو الفيديو يقتصر على 250 مستخدما.

وتابعت: “تستمر الجلسة لمدة 24 ساعة مع إمكانية إظهار ما يصل إلى 49 قسم فيديو في المعرض”.

كما تتيح هذه الخدمة أيضا إمكانية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو أثناء الدردشة.

وأوضحت شركة مايكروسوفت أنه يمكن للمستخدمين، الذين لا يتوفر لديهم برنامج Teams أو حساب مايكروسوفت، المشاركة في المؤتمر من خلال إرسال رابط الدعوة لهم لكي يتمكنوا من الانضمام إلى مؤتمر الفيديو في متصفح الويب.