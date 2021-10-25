إعلان من "ماسترد كارد" يحمل أخباراً سارة جداً لمستثمري العملات الرقمية

يبدو أن العملات الرقمية على موعد مع انطلاقة جديدة، خاصة بعدما حصلت على دعم أكبر شركة للمدفوعات في العالم.

إذ تقول شركة ماسترد كارد Mastercard إن أي بنك أو تاجر على شبكتها الواسعة يمكنه قريبًا تقديم خدمات تشفير.

وفقا لـ CNBC الأمريكية، تستعد ماستركارد للإعلان عن أن آلاف البنوك والملايين من التجار على شبكة المدفوعات الخاصة بها يمكنهم قريبًا دمج التشفير في منتجاتهم.

يتضمن ذلك محافظ البيتكوين وبطاقات الائتمان والخصم التي تكسب مكافآت في التشفير وتمكن من إنفاق الأصول الرقمية، وبرامج الولاء حيث يمكن تحويل نقاط الخطوط الجوية أو الفنادق إلى بيتكوين.

للقيام بذلك ، دخلت شبكة المدفوعات في شراكة مع Bakkt، شركة التشفير التي أطلقتها شركة Intercontinental Exchange مؤخرًا.

ومن المتوقع أن تكون باكيت هي المزود وراء الكواليس لخدمات الحراسة لأولئك الذين قاموا بالتسجيل، وفقًا لما قاله المسؤولون التنفيذيون في الشركتين لشبكة CNBC.

وقالت شيري هايموند ، نائبة الرئيس التنفيذي للشراكات الرقمية في ماستركارد ، في مقابلة: “نريد أن نوفر لجميع شركائنا القدرة على إضافة خدمات التشفير بسهولة أكبر إلى كل ما يفعلونه”.

وأضافت شيري هايموند: “يمكن لشركائنا، سواء كانوا بنوكًا أو شركات التكنولوجيا المالية أو التجار، أن يقدموا لعملائهم القدرة على شراء وبيع والاحتفاظ بالعملة المشفرة من خلال التكامل مع منصة Baktt.”

يمكن أن يؤدي الإعلان إلى توسع كبير في الطرق التي يكسب بها الأمريكيون العاديون وينفقون عملات البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة.

حيث تدير Mastercard إحدى شبكات المدفوعات العالمية المهيمنة أكثر من 20000 مؤسسة مالية حول العالم، وهناك 2.8 مليار بطاقة Mastercard قيد الاستخدام.

يأتي ذلك بعدما سمح المنظمون الأمريكيون لصناعة الصناديق بتقديم صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين للمرة الأولى هذا الشهر.

في حين قال مستثمرون مؤسسيون كبار مثل عملاق السندات بيمكو إنهم يفكرون في تداول العملات المشفرة.

دفع هذا الاهتمام عملاء Mastercard إلى طلب المساعدة من الشبكة في تقديم خدمات التشفير ، وفقًا لـ Haymond.

تقول هايموند: “بهذه الطريقة، يمكن للبنوك إبقاء العملاء على منصاتهم الخاصة بدلاً من رؤية الدولارات تهاجر إلى بورصات العملات المشفرة”.

وصعدت أسهم Bakkt ، التي بدأت التداول كشركة عامة الأسبوع الماضي ، بأكثر من 70٪ على خلفية الأخبار.

و من المقرر أن تعلن Mastercard و Bakkt عن شراكتهما في وقت لاحق يوم الاثنين في مؤتمر Money20 / 20 السنوي في لاس فيغاس.