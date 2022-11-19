إغلاق أكبر مكتبة إلكترونية مقرصنة فى العالم.. اليكم التفاصيل

سلطات تطبيق القانون في الولايات المتحدة ليست مهتمة فقط بإغلاق قراصنة الفيديو بل وجهت السلطات الفيدرالية اتهامات إلى مواطنين روسيين، هما أنطون نابولسكى وفاليريا إرماكوفا بزعم إدارة مكتبة Z-Library الخاصة بالقرصنة للكتب الإلكترونية، وفقا لتقرير engadget.

ووُصفها الموقع بأنها “أكبر مكتبة فى العالم” وتحتوى على أكثر من 11 مليون عنوان، والعديد منها عبارة عن إصدارات غير قانونية تم تجريدها من حماية حقوق النشر.

وتم القبض على الزوجين فى قرطبة الأرجنتين بناء على طلب الولايات المتحدة في 3 نوفمبر، وقامت الحكومة الأمريكية بتعطيل موقع Z-Library العام والاستيلاء عليه في نفس الوقت، ويواجه كل من نابولسكى وإيرماكوفا تهمًا تتعلق بانتهاك حقوق النشر وغسل الأموال والاحتيال الإلكترونى.

كما يوضح TorrentFreak ، ليس من الواضح كيف كانت مركزية Ermakova و Napolsky بالنسبة إلى Z-Library، في حين أن لوائح الاتهام لا تغطي سوى النشاط الذي بدأ في يناير 2018، وقال مايكل دريسكول مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى، إن الاثنين كانا يديران موقعًا للقرصنة “لأكثر من عقد”، ولا يزال الوصول إلى Z-Library متاحًا على الويب المظلم والرد على البريد الإلكترونى.

وساهم وجود وسائل التواصل الاجتماعى فى تراجع عمليات القرصنة، وتلاحظ Ars Technica أن The Authors Guild اشتكت إلى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة بعد أن بدأ هاشتاغ “#zlibrary” يتجه على TikTok مع أكثر من 19 مليون مشاهدة، حيث كان الطلاب والمستخدمون الآخرون يروجون لـ Z-Library كطريقة للحصول على الكتب المدرسية ومواد الدورة التدريبية الأخرى مجانًا.

وأشارت The Authors Guild إلى بدائل مثل Libgen عندما قدمت شكواها، وتعمل Z-Library نفسها في شكل محدود، ومع ذلك فهو انتصار بارز لمعسكر مكافحة القرصنة ، ويشير إلى أن قراصنة الكتب الرقمية الآخرين قد يواجهون إجراءات قانونية مماثلة.