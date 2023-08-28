الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
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إكس بانغ تستحوذ على وحدة ديدي للمركبات الكهربائية الذكية

منذ 40 دقيقة
شركة ديدي الصينية

شركة ديدي الصينية

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قالت شركة ديدي الصينية العملاقة لخدمات نقل الركاب إنها قررت بيع وحدتها للمركبات الكهربائية الذكية لشركة السيارات الكهربائية إكس بانغ، مما يشكل شراكة استراتيجية لإطلاق علامة تجارية جديدة للسيارات في عام 2024.

ومن المقرر تدشين نموذج السيارات الكهربائية الذكية من الفئة الأولى في عام 2024 كأول منتج للعلامة التجارية الجديدة للشركة باسم مونا. وهذه أول شراكة رسمية بين الشركتين.

وقالت إكس بانغ إنه من أجل الاستحواذ على الأصول المتعلقة بمشروع ديدي للسيارات الكهربائية الذكية فسوف تطرح أسهما من الفئة الأولى تمثل حوالي 3.25 بالمئة من رأس مال الشركة القائم.

    المصدر :
  • رويترز

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