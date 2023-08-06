الأحد 19 محرم 1445 ﻫ - 6 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"إكس" تتعهّد بتمويل التكاليف القانونية لمتضرّرين من النشر عليها

منذ 41 دقيقة
شعار إكس المضيء

شعار إكس المضيء

A A A
طباعة المقال

أعلن إيلون ماسك أنّ منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها (إكس) ستمول التكاليف القانونية لمن تعرضوا لمعاملة غير عادلة من جانب أرباب أعمالهم، بسبب النشر أو إبداء الإعجاب بمنشورات على المنصة التي كانت تحمل اسم “تويتر”.

وكتب ماسك على المنصة: “إذا عوملت بشكل غير عادل من قبل صاحب العمل بسبب منشور أو الإعجاب بمنشور على هذه المنصة، فسنقوم بتمويل فاتورتك القانونية”، موضحًا أنه لن تكون هناك حدود لتمويل التكاليف.

وأعلن ماسك أواخر الشهر الماضي، أن عدد المستخدمين الشهريين لإكس وصل إلى “مستوى جديد” ونشر رسمًا بيانيًا أظهر أن العدد تجاوز 540 مليونًا.

جاءت الأرقام في وقت تمر فيه الشركة بتغييرات تنظيمية وتسعى إلى زيادة إيرادات الإعلانات التي تراجعت.

وغيّر ماسك في يوليو/ تموز شعار الطائر الأزرق الذي اشتهرت به “تويتر” على مدار 17 عامًا ورمز إلى نشر الأفكار حول العالم. وعدّل الاسم إلى “إكس” وغيّر الشعار بما يعكس التركيز على تطوير “تطبيق لكل شيء”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

انفجار قنبلة نووية (صورة تعبيرية)
أكثر من 100 مجلة طبية حول العالم تدق ناقوس الخطر من وقوع "كارثة نووية"!
نظام التشغيل HarmonyOS 4
مزايا رائعة.. تعرف على نظام التشغيل الجديد لأجهزة هواوي "HarmonyOS 4"
شركة CMF by Nothing
شركة صينية تشعل المنافسة في سوق الساعات الذكية

الأكثر قراءة

وليم نون
وليم نون لمسؤول كبير في حزب الله: "فشر على نصّ رقبتك"
السعودية -لبنان
السعودية تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان على وجه السرعة
مخيم عين الحلوة
الجيش: لا صحة لتحضيرنا عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة